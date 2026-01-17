inklusion.png Sitio accesible
adn bueno
Breaking News

Detienen en el estado de Hidalgo a Alejandro Rosales Castillo, uno de los 10 más buscados por el FBI

Limpiar tu casa mejora la salud mental, revela la ciencia

La ciencia confirma que la limpieza del hogar reduce estrés y ansiedad. Mantener el orden impacta directamente en la salud mental.

salud mental
Mantener un hogar ordenado y limpio va más allá de la apariencia: es una práctica respaldada por la ciencia que fortalece el bienestar general.|Getty Images
Notas,
Salud

Escrito por:  Adriana Juárez Miranda

Mantener el hogar limpio no solo responde a razones estéticas. Estudios recientes en psicología y medicina confirman que la limpieza influye directamente en la salud mental, al reducir estrés, ansiedad y fatiga emocional.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Investigaciones realizadas en universidades y organismos de salud muestran que el desorden incrementa el cortisol, mientras que los espacios ordenados favorecen la concentración, el descanso y la sensación de control cotidiano.

Beneficios de limpiar tu casa para la salud mental y física

La Universidad de California en Los Ángeles señala que los hogares desordenados elevan el estrés crónico. La limpieza reduce el “ruido visual” y mejora el estado de ánimo.

Además, un ambiente higiénico disminuye alergias, infecciones respiratorias y problemas de sueño, factores que impactan directamente en la estabilidad emocional.

¿Cómo ordenar tu casa de manera efectiva?

Especialistas recomiendan dividir la casa por zonas y eliminar objetos innecesarios. Asignar un lugar fijo a cada artículo reduce la sobrecarga mental.

Este método crea rutinas claras, facilita la toma de decisiones y fortalece la percepción de orden y control personal.

Consejos para mantenerla limpia en el día a día

Hábitos simples, como limpiar superficies de uso frecuente y evitar acumulaciones, previenen el estrés constante.

La participación familiar y las tareas breves diarias mantienen el equilibrio sin generar agotamiento.

Calendarios de limpieza: Semanal, mensual y anual

  • Semanal: Baño, pisos, cocina y dormitorio
  • Mensual: Textiles, closets y áreas poco visibles
  • Anual: Limpieza profunda, ventilación y control de humedad

Estos esquemas reducen la carga emocional y sostienen beneficios duraderos para la salud mental.

Estudios y organismos de salud que avalan esta práctica

La Asociación Americana de Psicología vincula el orden con menor depresión. La OMS señala que ambientes limpios reducen infecciones respiratorias hasta en 30%.

Propósitos de Año Nuevo 2026: El ejercicio lidera los hábitos saludables entre los mexicanos

Además, la neurociencia confirma que limpiar libera endorfinas, reforzando el bienestar emocional.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Salud

LO MÁS VISTO