Menos dietas y más salud: Propósitos de Año Nuevo sin dietas extrema

Con el inicio de 2026, millones de personas en México y el mundo formulan propósitos de salud en Año Nuevo centrados en bajar de peso tras los excesos decembrinos. Sin embargo, especialistas advierten que este enfoque suele ser ineficaz y contraproducente.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

De acuerdo con la Federación Mundial de Obesidad, el 95 % de quienes siguen dietas restrictivas recuperan el peso en menos de dos años. Por ello, expertos recomiendan cambiar la meta:



Priorizar la salud integral y no solo la báscula

El aumento de peso en fiestas y su impacto real

Durante diciembre, el consumo elevado de calorías y la menor actividad física favorecen un aumento promedio de hasta un kilo. Aunque parece menor, repetirlo cada año genera acumulaciones significativas.

Este patrón eleva el riesgo de enfermedades metabólicas. La prevención mediante hábitos estables resulta más eficaz que intentar “compensar” con restricciones extremas en enero.

¿Por qué las dietas estrictas suelen fracasar?

Las dietas muy bajas en calorías activan mecanismos biológicos que aumentan el hambre y reducen la saciedad. Esto dificulta mantener los resultados.

Por ello, los expertos promueven cambios graduales, sostenibles y realistas, que reducen el rebote y fortalecen la adherencia a largo plazo.

La obesidad como enfermedad crónica

La OMS reconoce la obesidad como una enfermedad multifactorial, no como falta de voluntad. Está asociada con más de 200 complicaciones médicas.

En México, más del 80% de los adultos presenta obesidad abdominal, lo que refuerza la necesidad de atención médica oportuna.

Pequeñas pérdidas, grandes beneficios

Perder apenas 5% del peso corporal mejora:



Presión arterial

Glucosa

Colesterol

Con 10%, los beneficios cardiovasculares se amplían. El doctor Claudio Vincenzo Fiorentini señala que estos avances impactan directamente en calidad y expectativa de vida.

Combatir el estigma y buscar ayuda

Los prejuicios retrasan la atención médica. Iniciativas como “El Peso del Estigma” buscan normalizar la conversación sin juicios.

Mitos y realidades de los medicamentos para adelgazar

Buscar apoyo profesional permite diseñar tratamientos personalizados que combinan hábitos, apoyo emocional y, cuando se requiere, intervenciones médicas.

Hábitos sostenibles más allá de enero

Los expertos recomiendan:



Alimentación balanceada

Movimiento regular placentero

Revisiones médicas periódicas

Así, los propósitos de salud en Año Nuevo se convierten en un proyecto de bienestar permanente, no en un esfuerzo temporal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.