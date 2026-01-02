UNAM alerta sobre aumento de cataratas y habla de los síntomas desde los 40 años

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) alertó en enero de 2026 sobre el aumento de catarat as a nivel mundial y nacional, una condición que ya no se presenta solo en adultos mayores, sino también desde los 40 años, en especial en personas con diabetes.

La advertencia proviene de la responsable de la Clínica de Optometría de la ENES León, Georgina Soto Cruz; donde explicó que el envejecimiento poblacional, la diabetes y la exposición solar sin protección impulsan esta tendencia, con impacto directo en la salud visual y la calidad de vida.

¿Por qué están aumentando las cataratas?

Las cataratas surgen cuando el cristalino pierde transparencia por cambios en sus proteínas. Este proceso se acelera por factores metabólicos y ambientales.

El envejecimiento y la diabetes explican buena parte del fenómeno. La UNAM señala que algunos pacientes diabéticos desarrollan cataratas antes de los 45 años, lo que modifica los patrones tradicionales de atención oftalmológica.

Síntomas que aparecen desde los 40 años

Los signos suelen empezar de forma gradual y pueden notarse desde los 40 años, sobre todo si hay factores de riesgo como diabetes:



Visión borrosa o nublada, como mirar a través de un vidrio sucio o con niebla

Colores que se ven menos vivos o más apagados

Imágenes opacas, amarillentas o distorsionadas

Dificultad para ver en la noche o necesidad de más luz para leer y realizar actividades cercanas

Si notas estos cambios, es importante acudir a una revisión oftalmológica temprana.

Prevención y control del riesgo

El uso de lentes con filtro UV, el control estricto de la glucosa y evitar el tabaquismo reducen el riesgo de desarrollar cataratas.

La prevención resulta clave en un contexto donde la esperanza de vida aumenta y las enfermedades crónicas se vuelven más comunes.

Tratamiento y recuperación visual

La cirugía de cataratas permite reemplazar el cristalino opaco por uno artificial en un procedimiento seguro y rápido.

Esto convierte a las cataratas en la principal causa de ceguera reversible, siempre que exista acceso oportuno a servicios médicos.

