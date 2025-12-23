Virus de la influenza H3N2 se expande y en México ya se reporta escasez de vacunas

El virus de la influenza H3N2 , también llamada "súper gripe", se expandió 4.3% en la última semana, de acuerdo con los últimos datos de la Secretaría de Salud Federal, lo que significa una leve propagación.

Esta nueva variante provoca síntomas más notables en las personas vulnerables a las enfermedades respiratorias, por ejemplo los adultos mayores y niños, así como aquellos que tienen comorbilidades.

¿Cuáles son los síntomas de la influenza H3N2?

La nueva variente de influenza provoca cuadros fuertes de gripe como fiebre alta, flujo nasal, malestar en el cuerpo, tos con o sin flemas, ojos llorosos y muchos estornudos.

Aunque las autoridades descartaron alarma, sí llamaron a vacunarse contra la influenza, sin embargo, varias personas ya reportaron la escasez en los centros médicos de salud debido a la gran demanda.

¿En dónde se reporta escasez de vacunas?

Uno de los centros de salud en donde no hay vacunas contra la influenza es en la unidad de salud del IMSS-Bienestar de Tenango del Valle, Estado de México, pues llegarán hasta inicios del 2026.

Sin importar que se tenga o no Seguridad Social, todas las personas deben recibirla, ya que se trata de un derecho que tiene toda la población en el país.

¿Quiénes deben vacunarse contra la influenza?

Andrea del Bosque Centeno, gerente médico de vacunas, señaló a adn Noticias que es importante que se pongan la vacuna las siguientes personas:



Personas con enfermedades crónicas como obesidad, enfermedades del corazón, problemas de pulmón, diabetes e hipertensión

Adultos mayores de 6 años

Personas con problemas respiratorios

