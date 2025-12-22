Científicos descubren fármaco que podría detener la muerte neuronal por Alzheimer

Los científicos han enfocado sus esfuerzos en erradicar o controlar enfermedades degenerativas y un reciente estudio descubrió una forma de frenar la pérdida de neuronas causada por el Alzheimer .

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Fármaco natural para frenar la muerte neuronal

De acuerdo con una investigación publicada por Cell Reports Medicine , científicos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Colorado propone detener la pérdida de neuronas con una sustancia que ya se encuentra en el cuerpo humano.

El ensayo clínico muestra que el fármaco sargramostim podría ralentizar la muerte neuronal y reducir el biomarcador sanguíneo asociado a la muerte neuronal.

¿Qué es el sargramostin?

Este medicamento se utiliza para disminuir el riesgo de infecciones en personas con leucemia mielógena aguda que reciben quimioterapia y presentar reducción de neutrófilos.

El sargramostin es una forma sintética de la proteína humana GM-CSF que es un factor de estimulación de colonia que actúa alentando la producción de neutrófilos y otras células sanguíneas.

Los resultados del estudio liderado por el profesor Huntington Potter revelaron que el fármaco mejoró una medida de cognición y redujo una medida sanguínea de muerte neuronal en personas con EA en un periodo de tiempo corto.

Durante la administración del medicamento, los niveles sanguíneos de UCH-L1 disminuyeron en un 40%. Además, el tratamiento mejoró las puntuaciones en el Mini Examen del Estado Mental (MMSE) de las pruebas cognitivas que se aplicaron en comparación con el grupo placebo.

Así, el estudio sugiere que el sargramostin estimula el sistema inmune, modula la inflamación y favorece la creación de nuevas células inmunitarias.

No dormir incrementa enfermedades crónicas

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.