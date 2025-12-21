Casos de enfermedad renal se disparan en jóvenes; manténte alerta con las primeras señales
Según los expertos esta enfermedad crónica se convirtió en la novena causa de muerte desde 2023.
La enfermedad renal está aumentando entre jóvenes desde los 20 años de edad, una situación que ha encendido las alertas de los científicos en los últimos años, pues, incluso, este padecimiento se convirtió en la novena causa de muerte a nivel mundial en 2023. Te contamos cuáles son los síntomas de alerta que no puedes ignorar.
Estudios confirman que aumentan los casos de enfermedad renal en jóvenes
Un estudio científico publicado en la revista académica The Lancet reveló que el número de adultos con enfermedad renal crónica está aumentando. Esta situación preocupó sobremanera a la comunidad científica, pues el padecimiento pasó de la posición 27 en 1990 a la novena causa de muerte a nivel global en 2023. Pero, ¿por qué está sucediendo esto?
Los expertos señalan que las respuestas pueden ser el envejecimiento de la población mundial, así como el aumento de factores de riesgo como son:
- La diabetes
- La hipertensión arterial
- La obesidad
He NOTADO que estamos viendo muchos pacientes con ENFERMEDADES REALES. Muchos JÓVENES menores de 40 años.— Yosuep Carrillo (@TrascendenciaX_) October 26, 2025
Intenté hacer una lista detallada de algunos de los PRINCIPALES destructores renales que he observado y cómo PREVENIRLOS (con la ayuda de mis colegas).
Si ves esto,… pic.twitter.com/gqTh7lzlHG
¿Cuáles son los países con mayor número de adulto con enfermedad renal?
El estudio reveló que los países del mundo que ostentan los primeros lugares en el ranking de la mayor cantidad de adultos, desde los 20 años de edad, con enfermedad renal son los siguientes:
- China: 152 millones de adultos con enfermedad renal
- India: 138 millones de adultos con enfermedad renal
Otros países como Estados Unidos, Indonesia, Japón, Brasil, Rusia, México, Nigeria, Pakistán, Bangladesh, Irán, Filipinas, Vietnam, Tailandia y Turquía cuentan individualmente con más de 10 millones de adultos con la enfermedad.
¿Cómo detectar si tengo enfermedad renal? Síntomas de alerta
La enfermedad renal crónica (ERC), según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una pérdida progresiva e irreversible de la función de los riñones, que pierden su capacidad de filtrar desechos y exceso de líquidos de la sangre, lo que provoca acumulación de toxinas.
Esta enfermedad empeora con el paso de los años, por lo que es indispensable estar al pendiente de los síntomas tempranos, que pueden pasar desapercibidos. Los síntomas de alerta son los siguientes:
- Falta de apetito
- Malestar general y fatiga
- Dolores de cabeza
- Picazón
- Resequedad de la piel
- Náuseas
- Pérdida de peso inesperada
Cuando la situación empeora, los síntomas que presentan los pacientes de enfermedad renal crónica son los siguientes:
- Piel anormalmente oscura o clara
- Dolor de huesos
- Somnolencia o problemas para concentrarse o pensar
- Entumecimiento en las manos y los pies
- Fasciculaciones musculares o calambres
- Mal aliento
- Susceptibilidad a hematomas o sangre en las heces
- Sed excesiva
- Problemas con la actividad sexual
- Detención de los períodos menstruales
- Dificultad para respirar
- Problemas de sueño
- Hinchazón en manos y pies
- Vómitos
Es importante tomar en cuenta que el diagnóstico temprano es clave para prevenir las consecuencias asociadas a este padecimiento, pues la enfermedad renal amplifica los procesos que conducen a enfermedades cardiovasculares.
