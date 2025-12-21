Casos de enfermedad renal se disparan en jóvenes; manténte alerta con las primeras señales

La enfermedad renal está aumentando entre jóvenes desde los 20 años de edad, una situación que ha encendido las alertas de los científicos en los últimos años, pues, incluso, este padecimiento se convirtió en la novena causa de muerte a nivel mundial en 2023. Te contamos cuáles son los síntomas de alerta que no puedes ignorar.

Estudios confirman que aumentan los casos de enfermedad renal en jóvenes

Un estudio científico publicado en la revista académica The Lancet reveló que el número de adultos con enfermedad renal crónica está aumentando. Esta situación preocupó sobremanera a la comunidad científica, pues el padecimiento pasó de la posición 27 en 1990 a la novena causa de muerte a nivel global en 2023. Pero, ¿por qué está sucediendo esto?

Los expertos señalan que las respuestas pueden ser el envejecimiento de la población mundial, así como el aumento de factores de riesgo como son:

La diabetes

La hipertensión arterial

La obesidad

¿Cuáles son los países con mayor número de adulto con enfermedad renal?

El estudio reveló que los países del mundo que ostentan los primeros lugares en el ranking de la mayor cantidad de adultos, desde los 20 años de edad, con enfermedad renal son los siguientes:

China: 152 millones de adultos con enfermedad renal

India: 138 millones de adultos con enfermedad renal

Otros países como Estados Unidos, Indonesia, Japón, Brasil, Rusia, México, Nigeria, Pakistán, Bangladesh, Irán, Filipinas, Vietnam, Tailandia y Turquía cuentan individualmente con más de 10 millones de adultos con la enfermedad.

¿Cómo detectar si tengo enfermedad renal? Síntomas de alerta

La enfermedad renal crónica (ERC), según la Organización Mundial de la Salud (OMS), es una pérdida progresiva e irreversible de la función de los riñones, que pierden su capacidad de filtrar desechos y exceso de líquidos de la sangre, lo que provoca acumulación de toxinas.

Esta enfermedad empeora con el paso de los años, por lo que es indispensable estar al pendiente de los síntomas tempranos, que pueden pasar desapercibidos. Los síntomas de alerta son los siguientes:

Falta de apetito

Malestar general y fatiga

Dolores de cabeza

Picazón

Resequedad de la piel

Náuseas

Pérdida de peso inesperada

Cuando la situación empeora, los síntomas que presentan los pacientes de enfermedad renal crónica son los siguientes:

Piel anormalmente oscura o clara

Dolor de huesos

Somnolencia o problemas para concentrarse o pensar

Entumecimiento en las manos y los pies

Fasciculaciones musculares o calambres

Mal aliento

Susceptibilidad a hematomas o sangre en las heces

Sed excesiva

Problemas con la actividad sexual

Detención de los períodos menstruales

Dificultad para respirar

Problemas de sueño

Hinchazón en manos y pies

Vómitos

Es importante tomar en cuenta que el diagnóstico temprano es clave para prevenir las consecuencias asociadas a este padecimiento, pues la enfermedad renal amplifica los procesos que conducen a enfermedades cardiovasculares.

