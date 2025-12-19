Expertos dan tips para reducir el consumo de azúcar en fiestas decembrinas
Si quieres cuidarte durante las fiestas decembrinas, nutriólogos comparten algunas recomendaciones para reducir tu consumo de azúcar.
Durante las fiestas decembrinas la comida se vuelve en uno de los protagonistas y por lo regular los platillos son ricos en azúcares y grasas y si no quieres excederte, aquí te compartimos algunas recomendaciones para que mantengas tu glucosa estable y disfrutes sin preocupación.
El azúcar en los platillos navideños
Primero que nada, es importante conocer que el azúcar no solo está en los postres pues también lo podemos encontrar en platillos salados y bebidas, por ejemplo:
- Salsas y glaseados como BBQ, teriyaki o miel mostaza tienen grandes cantidades de azúcar añadida
- La mayoría de los aderezos también contienen altos niveles de azúcar
- Los panecillos rellenos y bollería contienen carbohidratos refinados
- El yogurt y cremas saborizadas que se utilizan en dips o postres rápidos
- Algunos embutidos y carnes procesadas emplean azúcares para sus métodos de curación
- Botanas ultraprocesadas que combinan almidón, azúcar y grasa
- Bebidas como ponche, refrescos, cocteles y cafés
Recomendaciones para reducir el consumo de azúcar
Tampoco es necesario que te castigues y dejes de comer postres, mejor opta por una estrategia más realista, estos son algunos tips de la
American Heart Association
:
- Elige un postre que realmente disfrutas y sírvelo en una porción razonable
- Consume proteína o fibra antes o junto con el postre para ayudar a que el aumento de glucosa sea más gradual
- No es necesario comer grandes porciones, con una porción pequeña puedes satisfacer el antojo
- Si comes postre realizar una caminata breve después puede hacer la diferencia
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) advierte que el consumo elevado de azúcares añadidos está asociado a la obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.
