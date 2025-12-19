Expertos dan tips para reducir el consumo de azúcar en fiestas decembrinas

Durante las fiestas decembrinas la comida se vuelve en uno de los protagonistas y por lo regular los platillos son ricos en azúcares y grasas y si no quieres excederte, aquí te compartimos algunas recomendaciones para que mantengas tu glucosa estable y disfrutes sin preocupación.

El azúcar en los platillos navideños

Primero que nada, es importante conocer que el azúcar no solo está en los postres pues también lo podemos encontrar en platillos salados y bebidas, por ejemplo:



Salsas y glaseados como BBQ, teriyaki o miel mostaza tienen grandes cantidades de azúcar añadida



La mayoría de los aderezos también contienen altos niveles de azúcar



Los panecillos rellenos y bollería contienen carbohidratos refinados



El yogurt y cremas saborizadas que se utilizan en dips o postres rápidos



Algunos embutidos y carnes procesadas emplean azúcares para sus métodos de curación



Botanas ultraprocesadas que combinan almidón, azúcar y grasa



Bebidas como ponche, refrescos, cocteles y cafés

Recomendaciones para reducir el consumo de azúcar

Tampoco es necesario que te castigues y dejes de comer postres, mejor opta por una estrategia más realista, estos son algunos tips de la American Heart Association :



Elige un postre que realmente disfrutas y sírvelo en una porción razonable



Consume proteína o fibra antes o junto con el postre para ayudar a que el aumento de glucosa sea más gradual



No es necesario comer grandes porciones, con una porción pequeña puedes satisfacer el antojo



Si comes postre realizar una caminata breve después puede hacer la diferencia

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) advierte que el consumo elevado de azúcares añadidos está asociado a la obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares.

