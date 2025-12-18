Especialista responde a sí es probable una nueva pandemia por súper gripa H3N2 en el mundo

La Influenza H3N2 o como se le ha llamado coloquialmente "súper gripa" ha tomado relevancia en el mundo debido a la cantidad de contagios que se han registrado, en algunos lugares del mundo incluso han vuelto a usar cubrebocas como pasó con el Covid-19 por lo que el temor a una pandemia de esa magnitud siempre estará presente y es por eso mismo es que en adn Noticias consultamos a la Dra. Sonia Pérez, profesora e investigadora del Departamento de Inmunología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN para que disipara todas las dudas que han surgido alrededor de esta enfermedad respiratoria.

📢 Regresa el cubrebocas en México 🇲🇽 Ante la circulación de la influenza A H3N2 (conocida como supergripe), la Secretaría de Salud recomendó volver a usar cubrebocas 😷 https://t.co/RPUw4M3BUw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) December 17, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuál la razón de que haya tanta alarma por la Influenza H3N2?

Para la doctora, lo que pasó con el Covid-19 dejó muys sensibilizada a la población sobre estos temas aunque "realmente no hay una alarma, lo que lo que nos están diciendo las diferentes entidades que llevan el control epidemiológico es que este virus que se encuentra circulando ya prácticamente en todo el orbe y que ha sido preponderantemente el virus que más se ha detectado en esta temporada de influenza, por lo que está predominando, es un tipo de influenza que dio un giro antigénico, así se llama, cambió una molécula que está en la superficie y lo hizo ligeramente, pero a lo que nos están llamando es a tomar precauciones, estar atentos y a tomar inmediatamente atención a los síntomas que se presenten, dirigirse a los médicos y a la atención clínica lo antes posible para evitar complicaciones".

¿Qué tanto riesgo representa esta enfermedad para quien la contrae?

La también profesora de inmunología en la Facultad de Química en la UNAM explica que la H3N2 es una gripa, la influenza provoca síntomas respiratorios y comenta que las personas que están vacunadas para ella se van a proteger.

"Los riesgos son para las complicaciones que se pudieran presentar con con este tipo de virus, es el que tenemos con cualquier temporada de influenza. Hay que vacunarse para evitar complicaciones. Hay que tomar atención a la sintomatología, ir directamente con los profesionales de salud e iniciar con antivirales lo antes posible para poder controlar la enfermedad y evitar gravedad.

De manera muy importante, hay que mantenerse vacunados y hay que hay que promover la vacunación en los grupos de mayor riesgo; niños, adultos, mayores, personas que tengan alguna comorbilidad o que tengan alguna inmunodeficiencia y el personal de la salud.

Inicia campaña nacional de vacunación contra la influenza y COVID-19

¿Es probable una situación similar a la que vivimos con el Covid 19, pero ahora con la H3N2?

A pregunta expresa de si pudiera haber una pandemia como la que vivimos en 2020, la doctora respondió:

"La realidad es que los datos que tenemos hasta el día de hoy lo que indican es una mayor circulación del virus, pero no están generando datos que que nos permitan suponer que estamos ante una situación similar a lo que pasó con Covid-19 o sea definitivamente no es eso lo que está sucediendo".

"Es poco probable desde mi punto de vista en este momento con los datos que tenemos; realmente es un virus para el que las vacunas existente han demostrado que generan anticuerpos y protegen contra las complicaciones que se dan. Además no se han incrementado los datos, lo que nos permite decir que pudiera predisponer una situación como las que tuvimos de emergencia sanitaria con Covid-19. Eso no está pasando es poco probable, sin embargo, hay que mantenerse alertas para evitar las complicaciones que pudiera dar la nueva atención temprana de una manifestación clínica."

Medidas para evitar contagio de H3N2

La doctora recomienda las siguientes acciones para evitar contagios y propagación de la súper gripa:



Vacunarse contra influenza

Atender de manera temprana los síntomas y dirigirse a los profesionales de la salud

El cubrebocas es un elemento que puede ser utilizado para evitar la dispersión del virus

Tratamiento para la súper gripa H3N2

Para enfrentar la enfermedad la doctora Sonia explica que "los tratamientos efectivos son los antivirales que se encuentran actualmente usados en el sector salud ya que están teniendo buena respuesta contra esta contra esta infección.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.