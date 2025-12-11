IMSS realiza cirugías robóticas gratis en hospital de Edomex

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inauguró la Unidad de Cirugía de Inteligencia Robótica en el Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos" en Toluca e integró el sistema robótico Versius con una inversión de 53 millones de pesos.

Edomex recibe al primer robot quirúrgico

Esta unidad médica es la primera del sector público en Edomex y a nivel nacional que trabaja con un dispositivo como el sistema robótico Versius. Tiene una capacidad para realizar hasta 400 cirugías de mínima invasión por lo que revoluciona la forma de llevar a cabo los procedimientos quirúrgicos.

Gracias a esta tecnología de punta los procesos son más seguros, con mayores estándares de calidad y se cuenta con un equipo de profesionales de la salud certificados.

¿En qué cirugías se usará el robot?

El robot es capaz de realizar hasta 400 cirugías de mínima invasión, tiene una alta precisión que cuenta con brazos robóticos independientes y visión tridimensional.

Puede realizar cirugías poco invasivas en áreas torácicas, abdominales, pélvicas y ginecológicas bajo un riguroso protocolo donde se prioriza la seguridad del paciente, reduce riesgos y permite una recuperación más rápida.

También se puede emplear para colectomías para extirpar total o parcialmente el colón; histerectomía para extirpar el útero o trompas de Falopio para tratar problemas como sangrado abundante, cáncer, endometriosis, miomas o prolapso uterino.

¿Cómo funciona el robot quirúrgico?

De acuerdo con el IMSS , ya se han realizado 19 cirugías robóticas en ese Centro Médico y Versius cuenta con una consola para el cirujano y brazos robóticos móviles equipados con instrumentos articulados y visión 3D en alta definición.

El cirujano controla el robot desde la consola con movimientos de alta precisión, además, su tamaño permite instalarlo en quirófanos sin necesidad de realizar modificaciones.

