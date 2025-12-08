Diferencia entre catarro e influenza y señales de alerta en niños y bebés

Como sabemos, el invierno no solo trae consigo la Navidad y las fiestas, sino también las enfermedades respiratorias que afectan principalmente a los niños y bebés. Las más comunes son el catarro y la influenza , pero muchas veces estas se confunden, lo que puede traer severas complicaciones de salud, pues de no atenderse de manera correcta incluso pueden derivar en un desenlace fatal, por lo que en adn Noticias te vamos a contar las diferencias entre una y otra para evitar malos ratos.

¡Abarrotado! Así luce el mega centro de vacunación de la UNAM en el estadio olímpico universitario.



Miles acuden a que protegerse contra la influenza, COVID 19, neumococo y sarampión.#NoticiasEnTiempoReal

⏰12:00 | 📲por @adnnoticiasmx pic.twitter.com/WcmZPNXphu — Sarahi Uribe (@SarahiUribeG) November 10, 2025

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Diferencia entre influenza y catarro común

Según el pediatra especialista, José Lapenta en su cuenta de Instagram dio a conocer cuáles son las diferencias entre una gripa común y la influenza que ataca principalmente a los niños y bebés debido a que su sistema inmunológico está aprendiendo a reaccionar apenas, además de que los peques en su naturaleza de descubrir cosas suelen estar más en contacto con ciertas infecciones y sus vías respiratorias son más pequeñas. Pero por todo esto debemos tener más ojo en ellos para detectar si lo que tienen es un simple resfriado o algo de mayor cuidado.

Influenza: Su inicio es intempestivo con síntomas que aparecen casi en paquete como son fiebre mayor a 38 grados que dura varios días, además de un dolor muscular intenso y un cansancio extremo que incluso "apaga" a los niños.

Catarro o gripe común: Su inicio es progresivo, la fiebre se presenta en raras ocasiones y es baja, el dolor de cuerpo es casi nulo y el cansancio es leve.

Síntomas de riesgo en niños y bebés

En su post, el especialista también menciona que hay cierta sintomatología que puede ayudar a detectar cuándo no es un simple resfriado en los niños y atenderlos para prevenir complicaciones:

Respira rápido, se agita o se le hunden las costillas al inhalar

Ligera o moderada coloración azul en labios, uñas y cara

No tolera líquidos y no hace pipí

Dificultad para despertarse

Irritabilidad

Tristeza sin razón aparente

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.