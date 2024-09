La forma para identificar analgésicos, antigripales y aspirinas pirata por las que alerta Cofepris

En la actualidad la venta de medicamentos falsos es cada vez más común, por ello, las autoridades mantienen una constante vigilancia para evitar que la población adquiera estos productos y se dio a conocer que están vendiendo aspirinas pirata.

Recientemente, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta por la falsificación de lotes de diversas marcas de medicamentos analgésicos y antigripales, te decimos de cuáles se trata y cómo identificarlos.

Alerta de Cofepris por aspirinas pirata y otros medicamentos falsos

Los analgésicos y antigripales son medicamentos de alta demanda, por ello Bayer de México notificó a la Cofepris sobre diversas irregularidades en los siguientes seis productos:

Cafiaspirina

Aspirina

Aspirina Protec

Desenfriol D

Desenfriol-Ito Plus

Tabcin Noche

¿Cómo saber si son aspirinas pirata?

La Cafiaspirina pirata que se detectó cuenta con dos lotes falsificados. El X24PJT en presentaciones de 24 y 100 tabletas con fecha de caducidad DIC/24. No contiene el principio activo conforme a las especificaciones, y tanto el número de lote como la fecha de caducidad fueron destinados a otros productos. Mientras que, el lote X24JF6, de la presentación de 100 tabletas, es ilegal, pues originalmente fue asignado a otro artículo.

Dos lotes de aspirina, la presentación de 100 tabletas, con fecha de caducidad DIC/24 y denominación X24PJT no contiene el principio activo. El X23SGA, muestra dos fechas de caducidad (FEB/24 y FEB/26) erróneas pues la original es FEB/22.

Respecto a la aspirina protec, el lote BTAGXAG, con fecha de caducidad DIC 2024 y presentación de 28 tabletas, no contiene el principio activo y el número de lote no lo reconoce la empresa. Además, la presentación de 28 tabletas con lote BT17US3 y fecha de caducidad 31.08.2024 es falsa.

El Desenfriol D de 30 tabletas con fecha de caducidad DIC/25 y número de lote X293F0 no contiene el principio activo y no aparece en su sistema.

En el caso del Desenfriol-Ito Plus, el número de lote X293F0 con fecha de caducidad DIC/25 no contiene el principio activo. El lote X25198, con fecha de caducidad DIC/24 en la presentación de 24 tabletas, no es reconocido por la empresa; y el lote X255FP con caducidad de DIC 26; la fecha original es MAR/24.

Tabcin noche con lote X24TLD y fecha de caducidad de 21 ABR 26 en presentación de 12 tabletas no es reconocido por la empresa.

¿Cómo detectar medicamentos falsos?

La Cofepris destaca las siguientes características para detectar un medicamento falsificado o pirata:



Etiquetado inexistente, de mala calidad, sobrepuesto.

Atributos físicos que no corresponde al producto original.

Ostentan registro sanitario, clave alfanumérica, o número de lote inexistente.

El producto se encuentra en estado de degradación o deterioro evidente.

Presenta tachaduras, ralladuras o raspaduras en la información sanitaria



¿Qué hacer ante la compra de un medicamento pirata?

Para evitar adquirir medicamentos piratas o falsificados, la Cofepris recomienda verificar los números de lote y fechas de caducidad de los medicamentos antes de comprarlos.

Además, es muy importante no comprar medicinas en puestos ambulantes o distribuidores no autorizados.

Si se detectó la venta de medicinas piratas o falsificados es importante realizar una denuncia a la Cofepris ya que el consumo de estos productos puede dañar la salud.

¿Cómo denunciar la venta de medicamentos pirata o falsificados?

Para denunciar la venta de medicamentos piratas o falsos es necesario llamar al 800 0335 050.

También puedes ingresar a la sección de denuncias sanitarias en la página web de Cofepris.

