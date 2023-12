Shakira entre lo más buscado en Google en 2023

El año 2023 estuvo repleto de acontecimientos que marcaron la historia, la cultura y a la sociedad entera. Google, el gigante de las búsquedas en internet, publicó su informe anual ‘Year in Search’ de Trends, donde se revelaron cuáles fueron los temas, las personas y las tendencias que más despertaron el interés de los usuarios a nivel global.

Según el informe, que abarca desde el 1 de enero hasta el 27 de noviembre de 2023, los usuarios de Google buscaron información sobre diversos temas, desde conflictos bélicos hasta fenómenos naturales, pasando por avances tecnológicos, celebridades, deportes, cine, música y gastronomía.

El año en búsquedas de Google Trends 2023

Entre los acontecimientos más destacados que se generaron más búsquedas se encuentran la guerra entre Israel y Hamas, que estalló en mayo y dejó cientos de muertos y miles de heridos; el trágico incidente del sumergible dirigido al Titanic, que se hundió en el Atlántico e implosionó en junio; y los terremotos de Turquía y Siria, que sacudieron ambos países en agosto y septiembre, respectivamente, causando graves daños materiales y humanos.

En el ámbito tecnológico, el ‘chatbot’ de inteligencia artificial ChatGPT, desarrollado por la organización OpenAI, encabezó la lista de términos más indagados. Este ‘chatbot’ es capaz de mantener conversaciones fluidas y coherentes con los humanos, utilizando un lenguaje natural y adaptándose al contexto. ChatGPT ha sido utilizado por millones de personas para fines educativos, recreativos o profesionales.

En el mundo deportivo, hubo un aumento significativo de las búsquedas sobre Damar Hamlin, el jugador de fútbol americano que se convirtió en una estrella tras su fichaje por el Inter Miami CF, el equipo propiedad de David Beckham. Hamlin fue clave para que el Inter Miami CF ganara la MLS Cup por primera vez en su historia. Otro deportista que acaparó la atención fue Lionel Messi, el astro argentino que se retiró del fútbol profesional tras una exitosa carrera en el Barcelona y el PSG.

En cuanto a las celebridades fallecidas, dos nombres sobresalieron por encima del resto, Matthew Perry y Tina Turner. El actor estadounidense, conocido por su papel de Chandler Bing en la serie Friends, falleció recientemente a los 54 años tras haber sido hallado en su casa de Los Ángeles; y la cantante estadounidense, icono del rock y del soul, quien murió en noviembre a los 83 años tras una larga batalla contra el cáncer y otras enfermedades.

En el ámbito cinematográfico, la película Barbie fue la más buscada en Google. Se trata de una adaptación en acción real del famoso juguete, protagonizada por Margot Robbie. La cinta se estrenó en octubre y fue un éxito de taquilla y de crítica. Le siguieron Oppenheimer, el biopic sobre el padre de la bomba atómica dirigido por Christopher Nolan; y Jawan, un thriller indio sobre un hacker que se enfrenta a una conspiración global.

En cuanto a las series de televisión, The Last of Us fue la más popular entre los usuarios de Google. Se trata de una adaptación del videojuego homónimo, ambientado en un mundo postapocalíptico donde una pandemia ha convertido a la mayoría de la humanidad en zombies infectados por un extraño hongo. La serie está protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. Otras series que despertaron interés fueron Wednesday, un spin-off de La familia Addams centrado en la hija mayor; y Ginny and Georgia, una comedia dramática sobre una madre soltera y su hija adolescente.

Shakira, entre lo más alto de las búsquedas sobre música en Google 2023

En el terreno musical, la canción アイドル (Idol) del grupo japonés Yoasobi fue la más buscada en Google. Otra canción que causó furor fue Sessions Vol. 53 (2023), una colaboración entre la cantante colombiana Shakira y el productor argentino Bizarrap, la cual además de superar varios récords Guinness, adquirió más de 650 millones de visualizaciones en YouTube.

