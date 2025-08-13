Muere Nobuo Yamada, cantante de ‘Pegasus Fantasy’ en Los Caballeros del Zodiaco

Nobuo Yamada, cantante de ‘Pegasus Fantasy’ en Los caballeros del Zodiaco o Saint Seiya, murió el pasado 9 de agosto, informó la agencia de producción musical y de representación artística MOJOST, a través de un comunicado.

Nobuo Yamada hizo vibrar al mundo del anime después de la icónico opening que marcaría a generaciones enteras, ya que la canción ‘Pegasus Fantasy’ fue la melodía inicial del Torneo Galáctico y la Saga de las 12 Casas en la versión japonesa.

¿De qué murió Nobuo Yamada?

Nobuo Yamada murió a los 61 años tras una larga batalla contra el cáncer de riñon, que le fue diagnosticado en 2017. En los últimos meses presentó complicaciones de salud que lo hicieron cancelar su presentación en “Saint Seiya Pegasus Fantasy III Grand Finale” que se realizó en Ciudad de México en 2025.

