Muere Nobuo Yamada, cantante de ‘Pegasus Fantasy’ en Los Caballeros del Zodiaco
Nobuo Yamada, cantante japonés del icónico opening de Los Caballeros del Zodiaco, murió a los 61 años; dejó un legado tras interpretar el tema Pegasus Fantasy.
Nobuo Yamada, cantante de ‘Pegasus Fantasy’ en Los caballeros del Zodiaco o Saint Seiya, murió el pasado 9 de agosto, informó la agencia de producción musical y de representación artística MOJOST, a través de un comunicado.
Nobuo Yamada hizo vibrar al mundo del anime después de la icónico opening que marcaría a generaciones enteras, ya que la canción ‘Pegasus Fantasy’ fue la melodía inicial del Torneo Galáctico y la Saga de las 12 Casas en la versión japonesa.
【訃報】— MOJOST_official (@MOJOST_official) August 13, 2025
NoB（山田信夫） 逝去のお知らせ
これまでNoBの活動を力強くご支援くださいましたファンの皆様、ご尽力くださいました関係者の皆様に心より御礼申し上げます。@NoBofficial_ #NoB #山田信夫#聖闘士星矢 #ペガサス幻想#スーパー戦隊 pic.twitter.com/xvTaCKoqBU
¿De qué murió Nobuo Yamada?
Nobuo Yamada murió a los 61 años tras una larga batalla contra el cáncer de riñon, que le fue diagnosticado en 2017. En los últimos meses presentó complicaciones de salud que lo hicieron cancelar su presentación en “Saint Seiya Pegasus Fantasy III Grand Finale” que se realizó en Ciudad de México en 2025.
