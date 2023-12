Estos son todos los nominados a los Golden Globes 2024

El próximo 7 de enero de 2024 se llevará a cabo la edición 81 de los Golden Globes, premios que entre la polémica por acusaciones de corrupción en su contra hechas en 2021 y la cancelación de la transmisión por televisión en 2022, busca recuperar su prestigio. Aquí en ADN 40 te compartimos la lista completa de nominados, misma que encabeza Barbie: La Película.

Y es que la película dirigida por Greta Gerwig suma en total 9 nominaciones para los Golden Globes 2024 entre las cuáles se encuentran ella como Mejor Director; Margot Robie como Mejor actriz, Ryan Gosling como Mejor actor, además de la nominación a Mejor película.

También, sin mayores sorpresas, Oppenheimer de Christopher Nolan es la película que obtuvo más nominaciones con 8, siendo la cinta que competirá directamente a Barbie: La Película.

Otra película que fue de las esperadas en 2023 fue Super Mario Bros, la cual obtuvo 3 nominaciones, entre las cuales se encuentra la de Mejor canción original por Peaches, interpretada por Jack Black.

En lo que tiene que ver con series, las más nominadas para la próxima edición de los Golden Globes 2024 son 1923; The Crown; The Diplomat; The Last of Us; The Morning Show; y Succession.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la entrega de los Golden Globes 2024?

Los Golden Globes 2024 se llevarán a cabo el próximo 7 de enero en el Hotel Beverly Hilton en Los Angeles, California. Este lugar ha sido sede de la entrega de estos premios desde 1961.

¿Serán transmitidos en vivo?

De acuerdo con su portal, para la edición 2024 los Golden Globes serán transmitidos por la cadena estadounidense CBS.

Ahora sí, vamos a lo que nos interesa.

Esta es la lista completa de nominados a los Golden Globes 2024

Mejor película - Drama

Anatomy of a Fall

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

The Zone of Interest

Mejor película: musical o comedia

Air

American Fiction

Barbie

The Holdovers

May December

Poor Things

Mejor película - animada

The Boy and the heron

Elemental

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Suzume

The Super Mario Bros.

Movie Wish

Logro cinematográfico y de taquilla

Barbie

Guardians of the Galaxy Vol. 3

John Wick: Chapter 4

Mission: Impossible - Dead Reckoning Part 1

Oppenheimer

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Taylor Swift: The Eras Tour

The Super Mario Bros. Movie

Mejor actriz en una película - Drama