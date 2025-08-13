Shrek 5 se retrasa por segunda ocasión y esta sería la fecha de su estreno en México

La tan esperada película de Shrek 5 sufrirá un nuevo retraso en los cines a nivel mundial y de acuerdo con los reportes, los fans deberán esperar dos años más.

¿Cuándo se estrenará Shrek 5 en los cines internacionales?

De acuerdo con el medio especializado Variety Australia, Universal y DreamWorks Animation pospuso la quinta película de Shrek del 23 de diciembre de 2026 al 30 de junio de 2027.

Esta es la segunda vez que se pospone, ya que originalmente estaba programada para estrenarse en julio de 2026.

¿Cuál ha sido el éxito de Shrek?

La primera película de Shrek tuvo un gran éxito en 2001 con casi 500 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Su producción y talento hizo que fuera la primera película animada ganadora de Óscar.

¿Qué actores serán parte del reparto?

Shrek 5 estará dirigida nuevamente por los estadounidenses Conrad Vernon y Walt Dohrn. Respecto a quiénes serán los actores de voz, estarán Mike Myers, Eddie Murphy y Cameron Diaz en sus papeles característicos como Shrek, Burro y Fiona.

En esta ocasión Zendaya se unirá al reparto y dará voz a la hija adolescente de Shrek y Fiona llamada Felicia y que se siente avergonzada de sus padre.

