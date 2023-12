Esta es la fecha en la que inician las grabaciones de la segunda temporada de The Last of Us

The Last of Us, la exitosa serie de HBO basada en el videojuego homónimo , regresará para una segunda temporada después de su gran éxito. El showrunner Craig Mazin recientemente reveló cuándo comenzará la producción de esta segunda entrega del aclamado drama postapocalíptico.

Mazin, quien también es el creador de la miniserie Chernobyl, compartió la información durante el panel de escritores A Night in the Writers’ Room, organizado por la revista Variety . Según Mazin, las grabaciones de la nueva entrega de The Last of Us empezarán al principio del 2024.

La primera temporada de The Last of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie, respectivamente, se estrenó el pasado 15 de enero y se convirtió en una de las series más populares y comentadas del año. La adaptación del videojuego de Naughty Dog ha recibido elogios tanto de la crítica como del público por su fidelidad a la historia original, su impresionante apartado visual y sus emocionantes escenas de acción y supervivencia.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, los primeros seis episodios del drama de HBO acumularon una audiencia mayor que la precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, y su episodio final tuvo alrededor de 8.2 millones de espectadores durante su estreno. Según HBO, los primeros seis episodios de The Last of Us tenían un promedio de 30.4 millones de espectadores desde el estreno hasta mediados de marzo de este año, mientras que el episodio debut se acercó a los 40 millones de espectadores.

Aunque todavía no se ha confirmado la fecha de estreno de la segunda temporada, ni el número de episodios que tendrá, se espera que continúe la historia de Joel y Ellie en su viaje por Estados Unidos en busca de una cura para el virus que ha convertido a la mayoría de la humanidad en monstruosos infectados de la extraña mutación del hongo cordyceps. También se espera que se esperan nuevos personajes y eventos canónicos que amplíen el universo de The Last of Us.

The Last of Us, la serie original de HBO Max, se grabará a partir del 12 de febrero de 2024.

