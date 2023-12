Ricardo Montaner dejó la puerta abierta a una posible vuelta a los escenarios

Ricardo Montaner decidió poner una pausa en su carrera musical, según lo anunció en sus últimos conciertos. Los fanáticos ahora se preguntan si este retiro será algo temporal, definitivo o cuándo regresará a los escenarios.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El cantautor dio la noticia de su retiro temporal en un concierto en Costa Rica, hace algunas semanas. Allí explicó que llevaba más de 30 años de gira y nunca había parado. “Creo que ya es hora de que me dedique a escribir, a grabar, a sembrar flores”, dijo entonces, agregando que tiene ganas de ejercer su papel de abuelo.

El cantante de 66 años confirmó esta decisión en su último show en República Dominicana, con el que cerró su Te echo de menos Tour. El “hasta pronto” lo dio en el país caribeño, donde el cantante de origen venezolano se despidió de su público, asegurando que regresará.

Lee también: Ricardo Montaner confesó el problema que sufre para dormir en su hogar

Los voy a extrañar. Me voy a ir por un tiempo pero voy a regresar. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarme hasta este momento”. -Dijo durante su concierto.

¿Cuánto tiempo durará la pausa en la carrera de Ricardo Montaner?

La pausa de Ricardo Montaner es indefinida. “No sé cuándo volveré”, agregó al hacer este anuncio a sus seguidores. Sin embargo, les dejó un mensaje de esperanza y les pidió que no se olvidaran de él. “Los quiero mucho. No me olviden porque yo no los voy a olvidar”, expresó.

Lee también: Ricardo Montaner informó en pleno concierto de su retiro momentáneo

Ricardo Montaner ahora pasará tiempo junto a su familia, la cual creó junto a su esposa Marlene Rodríguez Miranda y con quien tuvo a sus hijos Mau, Ricky y Evaluna, que al igual que él se dedican al mundo de la música. Además, Montaner es padre de otros dos hijos, Héctor y Alejandro.

Durante su pausa musical, Ricardo Montaner podrá disfrutar más de su familia y dedicarse a otras actividades. Se cree que el cantautor podría trabajar en un nuevo disco durante esta pausa, sin embargo, aún no hay nada confirmado

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.