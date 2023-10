Ricardo Montaner reveló lo incómodo que duerme en su casa

Ricardo Montaner , el famoso cantante venezolano de baladas románticas, reveló el problema que tiene para dormir en su hogar. A través de una historia de Instagram, el artista compartió con sus seguidores el motivo por el que le cuesta conciliar el sueño.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

La estrella latina suele mostrar parte de su intimidad y convivencia con su esposa Marlene Rodríguez Miranda a través de redes sociales y a principios de esta semana subió un videoclip en el que muestra una carismática escena por el que seguramente muchas personas también han pasado.

Cuando Montaner ingresó a su habitación con el único propósito de descansar después de un arduo día de trabajo se encontró acostado y recubriendo toda la cama a su perro Bruno, un enorme y peludo compañero que debido a su tamaño no tiene muchas posibilidades de compartir la habitación con él y su esposa Marlene. En el video que publicó Ricardo Montaner, se le ve acostado junto al animal, mientras le pregunta con humor: “¿Y en qué parte de la cama duermo yo?”.

@montaner vía IG Ricardo Montaner con su perro Bruno

Lee también: Evaluna Montaner mostró el momento en el que despertó a Índigo por error

El cantante también escribió en la historia: “Seguro me caigo de la cama...es que Bruno no me deja...”. Sin duda, se trata de un divertido reclamo que demuestra el cariño que le tiene a su mascota, quien también forma parte de su familia.

Ricardo Montaner celebra a su esposa Marlene

Ricardo Montaner es una de las celebridades que se han mantenido relevantes a través de las redes sociales, donde suele mostrar parte su convivencia familiar con su esposa e hijos. Hace poco, celebró el cumpleaños de Marlene, con quien tuvo a Evaluna (casada con Camilo), Mau y Ricky.

Lee también: Esta es la razón por la que Camilo “cambió" el nombre de Índigo

El cantante le dedicó unas emotivas palabras a su esposa en su cuenta de Instagram, donde compartió una fotografía especial. “La mujer que me robé, está de cumple… Amada mía, amada por todos los que la conocen. Marlene Salomé. Bendigo y celebro tu vida… Te amo hasta siempre…", expresó.

@montaner vía IG Ricardo Montaner y su esposa Marlene

Ricardo Montaner es uno de los artistas más reconocidos y queridos del mundo de habla hispana, con una trayectoria musical de más de 40 años y decenas de producciones discográficas. Su talento y carisma lo han llevado a ser jurado en programas como La Voz Argentina, Colombia y México donde también ha demostrado su faceta como mentor y consejero.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.