En esto se diferencia Los Asesinos de la Luna de las Flores en el libro y la película

Los Asesinos de la Luna de las Flores (Killers of the Flower Moon), dirigida por Martin Scorsese, es una adaptación cinematográfica que se aparta en algunos aspectos del libro homónimo de no ficción escrito por David Grann, pero que mantiene una esencia especial tanto en su reversión como en su historia original.

¿De qué trata Los Asesinos de la Luna de las Flores (Killers of the Flower Moon)?

Los Asesinos de la Flor de la Luna (Killers of the Flower Moon) es una película que narra la historia de los asesinatos de Osage, un pueblo indígena que sufrió una serie de crímenes por parte de blancos codiciosos que querían apoderarse de sus tierras petrolíferas.

Esta cinta se basa en el libro del mismo nombre del periodista David Grann, pero se enfoca más en la relación entre Mollie Kyle (Lily Gladstone), una mujer Osage, y Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio), un ranchero blanco que resulta ser uno de los implicados en los asesinatos. Muestra cómo el amor, la traición y la violencia se entrelazan en este drama histórico que también retrata el nacimiento del FBI, la agencia que investigó el caso.

¿Qué diferencias hay entre el libro y la adaptación cinematográfica?

Para empezar, en el libro, Grann se centra en la implicación del FBI en los asesinatos de Osage, mientras que la película de Scorsese coloca en el núcleo la relación entre Mollie Kyle (interpretada por Lily Gladstone) y el ranchero blanco Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio). Este cambio amplía la relación y da más voz a los Osage en la historia.

Mientras que el libro sigue la estructura de una novela policíaca, presentando a los agentes del FBI buscando a los criminales, la película realiza una revelación temprana de los asesinos. Scorsese se adentra en la mente de los criminales, proporcionando al público una visión más cercana de la insensible codicia que impulsó el Reinado del Terror.

Scorsese, quien conocido por situar al público en la perspectiva de los criminales en algunas otras de sus producciones cinematográficas relacionadas, utiliza un enfoque similar en Los Asesinos de la Flor de la Luna. Al seguir a Ernest Burkhart, el director expone la codicia despiadada detrás de los asesinatos, mostrando acuerdos secretos y planes fraudulentos.

También existe un cambio de enfoque en lo que al FBI respecta, pues Scorsese pretendía dar más peso a este organismo con DiCaprio interpretando a Tom White. En una entrevista para el New Yorker , el cineasta reveló que este enfoque no funcionaría para la historia que quería contar, pues la identidad de los asesinos sería demasiado obvia, mientras que alejarse de todo lo relacionado a los procedimientos policiales resultaría un terreno más familiar en el cual trabajar.

Los Asesinos de la Luna de las Flores (Killers of the Flower Moon) se centra en un matrimonio condenado

Aunque no explora a profundidad el aspecto policíaco, profundiza en el matrimonio entre Mollie y Ernest, un amor confuso que comparten incluso cuando Ernest perpetra sistemáticamente los asesinatos. Scorsese examina cómo Hale y otros criminales ganaron la confianza de los Osage y la utilizaron en su propio beneficio.

De manera generalizada, este largometraje destaca la perspectiva de los criminales y profundiza en las complejidades de las relaciones y motivaciones de los personajes.

