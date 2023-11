Leonardo DiCaprio quiere lograr “una cosa más” antes de cumplir 50 años

Leonardo DiCaprio ha revelado su deseo de lograr “una cosa más” antes de cumplir 50 años el próximo año. Aunque el ganador del Oscar ha acumulado una impresionante lista de logros a lo largo de su carrera, DiCaprio compartió sus aspiraciones en una entrevista exclusiva.

En el adelanto de la entrevista con Good Morning America, que se emitirá próximamente, DiCaprio respondió de manera simple cuando se le preguntó qué le gustaría lograr antes de su 50 cumpleaños en noviembre. Sin embargo, antes de que pudiera detallar su respuesta, el presentador Chris Connelly bromeadamente le preguntó: “Tienes 49 años, ¿cómo diablos pasó eso?”. A lo que DiCaprio, con humor, respondió: “No tengo idea”.

El actor reveló que su objetivo antes de llegar a la quinta década de su vida es protagonizar “solo una película más”. DiCaprio, quien recientemente brilló en Los asesinos de la luna de las flores , dirigida por Martin Scorsese, expresó su deseo de sumergirse en un proyecto cinematográfico más.

Los asesinos de la luna de las flores es una adaptación del libro de no ficción de David Grann que narra los horribles asesinatos de la nación Osage en la década de 1920, conocidos como el “Reinado del Terror”. La película, que también cuenta con las actuaciones de Robert De Niro y Lily Gladstone, destacó una vez más el talento de DiCaprio en la pantalla grande.

¿Cuál será su próxima película?

Aunque el actor no reveló detalles sobre su próxima película, se anunció en julio de 2022 que se asociará por octava vez con Martin Scorsese para The Wager . Basada en otro libro de Grann, la película explorará las luchas de una tripulación después de que un barco de la marina británica naufragara en una isla desolada de América del Sur en 1740. La fecha de lanzamiento para The Wager aún no ha sido anunciada.

