Duros mensajes contra Camilo y Evaluna por sus looks en ‘LOS40 Music Awards Santander 2023’

El pasado miércoles se celebraron LOS40 Music Awards Santander 2023, uno de los eventos musicales más importantes del año, que reunió a grandes artistas nacionales e internacionales en el WiZink Center de Madrid, España. Entre ellos, destacaron algunos representantes latinos como Camilo y Evaluna Montaner , que además de poner a bailar al público, también levantaron críticas en redes sociales.

Uno de los más aclamados también fue Camilo, el cantante colombiano que se convirtió en un fenómeno global con su característica voz. El artista se alzó con el premio a Mejor Artista por la categoría Global Latino, superando a otros nominados como Carín León, Karol G, Shakira, Manuel Turizo y Maluma. Por si fuera poco, Camilo recibió su trofeo de manos del influencer y creador de contenido Kunno.

En su discurso de agradecimiento, Camilo dedicó unas emotivas palabras a sus fans, a quienes llamó “tribu”, y a su esposa, la actriz y cantante venezolana Evaluna Montaner, hija del también cantante Ricardo Montaner. Camilo dijo que Evaluna estaba “más buena que un mango”.

Sin embargo, no todo fueron halagos para la pareja, que también recibió una lluvia de críticas por los looks que escogieron para la ocasión. Muchos usuarios en las redes sociales no dudaron en comentar y burlarse de los atuendos de Camilo y Evaluna, que según ellos no eran adecuados ni combinaban entre sí.

Evaluna lució un vestido estampado color verde claro con detalles en negro y un abrigo en tonos rosas, que le daba un aire retro y vintage. Por su parte, Camilo optó por una camisa blanca con cortes de tela asimétricos, unos pantalones negros de vestir y una especie de kimono oversize con detalles en color blanco, diseñados por la argentina Jessica Trosman. El conjunto le daba un toque original y diferente, pero también le valió muchas burlas.

Algunos de los comentarios que se pudieron leer en las redes fueron: “Parece que se vistieron con lo primero que encontraron”, “Qué horror, parece que fueran a una fiesta de disfraces”, “No tienen sentido del estilo ni del gusto”, “Pobres, no saben lo que es la moda”, “Visten extraordinariamente feo y horrible, una asesoría no les caería nada mal”, entre otros.

No es la primera vez que Camilo y Evaluna son objeto de críticas por su forma de vestir o por sus muestras de amor en público. La pareja suele compartir muchos momentos de su vida cotidiana a través de sus redes sociales, donde tienen millones de seguidores. Sin embargo, también tienen muchos detractores, que los acusan de ser exagerados, cursis o ridículos.

Camilo y Evaluna no han respondido a ninguna de estas críticas y por su parte demuestran su mejor faceta artística. Ambos han colaborado en varias canciones juntos, como Por primera vez, Favorito o Machu Pichu. Ambos se casaron en febrero de 2020 en una ceremonia íntima en Miami, Estados Unidos. Desde entonces, se ha mostrado inseparables y demostrado que son una de las parejas más sólidas y queridas del mundo del espectáculo.

