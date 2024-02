Conoce la fecha de estreno del próximo spinoff de Game of Thrones

Warner Bros. Discovery dio detalles sobre el próximo capítulo en el vasto universo de Game of Thrones . Durante una reciente actualización, el CEO David Zaslav compartió información sobre la serie derivada en desarrollo, A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, una producción que promete capturar nuevamente la atención de todos los aficionados de la saga. Aunque el título podría sufrir cambios para evitar repeticiones, el adelanto ya fue presentado.

La serie se estrenará en Max y marca un nuevo esfuerzo colaborativo con George R.R. Martin, quien se encuentra actualmente en preproducción. La serie Dunk y Egg se basa en las aventuras de Ser Duncan el Alto y su escudero Egg, aproximadamente 100 años antes de los eventos narrados en Game of Thrones. Este dúo improbable viaja por Westeros, enfrentándose a desafíos que forjarán sus destinos legendarios.

La confirmación del inicio de producción este año sugiere que HBO ya tantea terreno para estrenará contenido constante derivado de Game of Thrones. Por si fuera poco, este año llegará House of the Dragon con su segunda temporada, lo que marcaría un estreno creado por Martin para cada año, alternando entre las distintas series.

Además de Dunk y Egg, HBO está desarrollando otra precuela centrada en la Conquista de Aegon, con Mattson Tomlin, conocido por su trabajo en The Batman: Part II, a la cabeza del proyecto. Aunque varias ideas ambientadas en este universo fantástico están siendo exploradas, hasta ahora, solo House of the Dragon y Knight of the Seven Kingdoms han recibido el visto bueno oficial.

La serie The Hedge Knight se inspira en las novelas cortas de Martin que exploran la relación entre Dunk, el futuro Lord Comandante de la Guardia Real, y Egg, quien ascenderá al trono como Aegon V Targaryen. Ambientada en un tiempo donde los Targaryen aún reinaban y el recuerdo del último dragón persistía, la serie promete una narrativa con más destinos grandiosos y enemigos varios.

La sinopsis oficial evoca una era de caballería y aventura, destacando a estos dos héroes mientras navegan por los desafíos y peligros de Westeros. Con todo el legado de Game of Thrones, la próxima entrega A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, que sería estrenada para 2025, se prepara para sumergir nuevamente a los espectadores en las intrigas que han hecho de esta saga un fenómeno global.

