Un nuevo spin-off de Game of Thrones ya se encuentra en desarrollo

HBO estirará el vasto universo de Game of Thrones con el desarrollo de un nuevo spin-off titulado La Conquista de Aegon. Este proyecto, que ha sido objeto de largas deliberaciones, promete sumergir a los aficionados aún más profundamente en la gran historia de Westeros.

El gigante de la televisión se ha asociado con Mattson Tomlin, un talentoso guionista cuya habilidad para tejer narrativas complejas y emocionantes ha sido ampliamente reconocida en Hollywood. Tomlin, quien trabajó en las sombras en la aclamada película The Batman de Matt Reeve y actualmente coescribe la secuela The Batman Part II, ha sido elegido para dar vida a este nuevo capítulo de la saga de Game of Thrones. Además, su experiencia incluye la escritura de la adaptación del cómic de acción de Keanu Reeves, BRZRKR, y una serie animada de Terminator para Netflix, lo que lo posiciona como una elección intrigante para liderar el proyecto de La Conquista de Aegon.

La Conquista de Aegon servirá como precuela directa de La casa del dragón (House of the Dragon), llevando a los espectadores aún más atrás en el tiempo para explorar la violenta unificación de los Siete Reinos bajo el estandarte de los Targaryen. Centrándose en Aegon el Conquistador y su histórica campaña acompañado por sus hermanas esposas, Rhaenys y Visenya, y sus temibles dragones, la serie promete ofrecer una visión detallada de cómo los Targaryen establecieron su dominio sobre Poniente. La narrativa promete ser una mezcla de poder, ambición y fuego, mostrando cómo Aegon logró lo que parecía imposible, unificar seis de los Siete Reinos en solo dos años, dejando sólo a Dorne resistiendo con éxito su avance.

Este proyecto ha sido descrito como una “vuelta a lo básico” para el universo de George R.R. Martin, aunque dada la complejidad y amplitud de la serie original, queda por ver qué significa exactamente este retorno a los fundamentos en el contexto de Game of Thrones.

Desde que la serie original concluyó en 2019, HBO comenzó a explorar a través de varias precuelas y secuelas, aunque no todas han pasado de la fase de desarrollo. Sin embargo, con House of the Dragon preparándose para lanzar su segunda temporada y El caballero de los siete reinos: El caballero del seto comenzando su producción, está claro que el apetito por explorar más profundamente este universo no ha disminuido.

Aunque HBO no ha hecho comentarios oficiales sobre La Conquista de Aegon, la elección de Tomlin como guionista sugiere un enfoque fresco y emocionante para expandir la narrativa de Game of Thrones. Con su experiencia diversa y capacidad para trascender géneros, Tomlin está bien equipado para llevar a los espectadores en un nuevo viaje épico a través de la historia de Westeros.

