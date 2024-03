‘The Batman Parte II': Se retrasa el estreno de la película protagonizada por Robert Pattinson

Los fanáticos de Gotham tendrán que esperar un poco más para ver a Robert Pattinson regresar como el icónico superhéroe, ya que Warner Bros ha anunciado que la esperada secuela The Batman Part II se pospuso un año. Esta noticia dejó a los seguidores de la franquicia con una mezcla de decepción y anticipación.

Warner Bros no solo retrasó la secuela de The Batman, sino que también ha realizado varios cambios en su calendario de estrenos, reorganizando las fechas de otras películas anticipadas. La novia, dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Christian Bale, Jessie Buckley y Peter Sarsgaard, ahora ocupará el espacio previamente destinado a The Batman Parte II, con un estreno anteriormente programado para el 3 de octubre de 2025. Por otro lado, Alto Knights, un drama protagonizado por Robert De Niro, quien interpreta a dos jefes mafiosos diferentes, se ha trasladado del 15 de noviembre de 2024 al 21 de marzo de 2025.

Además, Warner Bros ha añadido un nuevo título a su calendario de estrenos, la última película del aclamado director Paul Thomas Anderson, que llegará a las salas el 8 de agosto de 2025. Aunque aún se mantiene bajo el título provisional de An Untitled Paul Thomas Anderson Event Film, este proyecto se estrenará en formato Imax y promete ser un acontecimiento cinematográfico, con un reparto estelar que incluye a Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Regina Hall, Teyana Taylor y Alana Haim. La producción ya está en marcha en California, un escenario familiar para las obras de Anderson.

En cuanto a The Batman Parte II , Matt Reeves regresa como director para continuar la historia de Bruce Wayne, interpretado por Pattinson, en sus primeros días como el detective más destacado del mundo.

Aunque aún no se han confirmado los detalles sobre el regreso del resto del elenco, la primera película contó con actuaciones memorables de Zoë Kravitz como Catwoman, Andy Serkis como Alfred Pennyworth, Colin Farrell como el Pingüino y Jeffrey Wright como James Gordon. Con 772 millones de dólares recaudados en la taquilla mundial, las expectativas son altas para esta secuela.

¿Cuándo se estrena The Batman Parte II?

Según Variety , The Batman Parte II, anteriormente programada para el 3 de octubre de 2025, ahora se estrenará el 2 de octubre de 2026.

