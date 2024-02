Timothée Chalamet revela cuál película fue la que lo motivó a ser actor

Timothée Chalamet reveló recientemente en una entrevista cuál fue la película que lo inspiró a seguir una carrera actoral. Contrario a las expectativas, la fuente de su motivación no proviene de los dramas intensos o películas de autor, sino de Batman: El Caballero de La Noche, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Christian Bale.

En una entrevista con The New York Times , Chalamet destacó cómo esta obra maestra, estrenada en 2008, encendió su pasión por la actuación. Aunque el actor aún no ha incursionado en el género de superhéroes, a pesar de los consejos de Leonardo DiCaprio sobre evitarlo, mencionó que consideraría participar si el guión es lo suficientemente atractivo.

El Caballero de la Noche no solo dejó una marca indeleble en Chalamet, sino que también se destacó como un hito significativo en el género de películas de superhéroes. Con su enfoque oscuro y realista, desafiando las convenciones tradicionales, la película de Nolan abrió nuevas posibilidades para el género, influyendo en producciones posteriores y transformando la percepción de las historias de superhéroes en la pantalla grande.

La carrera de Chalamet ha sido una travesía impresionante desde su debut en Llámame Por Tu Nombre, con nominaciones al Premio de la Academia y colaboraciones con destacados cineastas como Greta Gerwig y Denis Villeneuve . Su versatilidad y dedicación a la excelencia artística lo han consolidado como una de las estrellas más brillantes de Hollywood.

¿Cuándo se estrena Dune: Parte Dos?

La espera rodea la próxima película de Chalamet, Dune: Parte Dos , dirigida por Denis Villeneuve, cuyo estreno está programado para el 29 de febrero. La primera entrega recibió elogios por su enfoque audaz y visualmente impresionante de la novela de Frank Herbert.

