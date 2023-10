Estas fueron las lecciones de vida que Madonna le enseñó a Britney Spears

Britney Spears habló sobre su relación con la reina del pop, Madonna, y cómo empezó a relacionarse con otras de las celebridades más codiciadas de toda la industria del entretenimiento, además de revelar otros escándalos y más detalles en su nuevo libro de memorias The Woman In Me.

La estrella estadounidense alcanzó lo más alto de las listas de popularidad a sus escasos 13 años con el lanzamiento de su álbum debut Baby One More Time. A partir de ese momento, comenzó a codearse con muchas personalidades a las que admiraba, así como Madonna

Según relató Spears en el libro, empezó a encontrarse con la autora de Like a Virgin por todo el mundo y durante sus giras. “Nos saludábamos como amigas”, aseguró.

Más allá de los estrechamente profesional, Spears y Madonna mantenían un contacto muy cercano. Después de la culminación de su relación con Justin Timberlake en 2002, Madonna tomó a Spears bajó su protección y fungió el papel de su mentora, tanto así, que solía visitar a la pequeña Britney en su casa en Nueva York.

“La confianza suprema de Madonna me ayudó a ver muchas cosas de mi situación con ojos nuevos. Creo que probablemente intuyó por lo que estaba pasando. Necesitaba un poco de orientación en aquel momento. Estaba confusa con mi vida. Intentó ser mi mentora”, escribió Spears sobre Madonna, que introdujo a la joven cantante en la Cábala, una disciplina y escuela de pensamiento esotérico basada en el judaísmo y otras creencias.

Britney Spears aseguró que Madonna “tuvo un buen efecto” en ella y que debía dedicar su tiempo a su alma. Además, dijo que la intérprete de la Isla Bonita le dio “la fortaleza que necesitaba” para lidiar con lo que acontecía en su vida en ese momento.

Recordó también que a lo largo de su carrera ella siempre intentó “agradarle” al público y tratar de encajar con los estándares femeninos que estaban disponibles para ella dentro de la industria, siendo la “diva”, la “profesional” o la chica “simpática”, ejemplificó.

Spears enfatizó en el mucho respeto que le tiene a Madonna por cómo se enfrentó a las críticas y la misoginia a lo largo de su carrera: “Había soportado tanto sexismo y acoso por parte del público y de la industria, y había sido avergonzada por su sexualidad tantas veces, pero siempre lo superó". La misma Madonna habló sobre ello durante un discurso en la entrega de premios de Billboard Mujeres en la Música 2016.

Por si fuera poco, Britney Spears recordó uno de los momentos más icónicos de la historia pop: cuando besó a Madonna en el escenario de los VMAs de MTV en 2003.

La estrella de Overprotected aseguró que durante los ensayos solían darse un beso en el aire y sin tocar sus labios. Después contó:

Unos dos minutos antes de la actuación, estaba sentada a un lado del escenario pensando en mi mayor actuación hasta la fecha en los VMA, cuando me quité un traje para lucir un conjunto brillante. Pensé: Quiero volver a tener un momento así este año. Con el beso, ¿debería ir por todas? ... Se habló mucho de ese beso

Ambas colaboraron en el single Me Against the Music de 2003, proyecto en el que aprendió mucho de Madonna. Según sus palabras, la reina del pop “se comprometía con su visión”, además de que “exigía poder y así lo conseguía”.

“Era el centro de atención porque ella misma lo impuso como condición para aparecer en cualquier sitio. Ella se creó esa vida. Esperaba poder encontrar la manera de hacerlo”, dijo Spears.

