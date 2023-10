Así inició el romance entre Britney Spears y Justin Timberlake

Britney Spears habló sobre cómo fue que se enamoró de Justin Timberlake en su nuevo libro de memorias, The Woman in Me. La estrella pop reveló muchos de los detalles más oscuros a lo largo de su carrera , desde sus relaciones amorosas, hasta la conclusión de su tutela judicial en noviembre de 2021 después de 13 años.

“Por fin ha llegado el momento de alzar la voz y hablar claro, y mis fans merecen oírlo directamente de mí”, dijo Spears durante una entrevista para la revista People. “No más conspiración, no más mentiras: sólo yo siendo dueña de mi pasado, presente y futuro”.

Britney conoció a Timberlake durante su participación en el programa Mickey Mouse Club en 1994, al que ingresó cuando tenía tan solo 11 años. La cantante describió este periodo de su vida como un “campo de entrenamiento para la industria del entrenamiento”, pues solía pasar mucho tiempo en ensayos, clases, estudios de grabación, escuela y más.

Spears dijo que solía compartir mucho tiempo con sus compañeros de cast, entre los que figuraban Christina Aguilera, Keri Russell, Ryan Gosling y Tony Lucca. Pero de entre todos, conectó de manera especial de Justin Timberlake.

Aunque su trabajo era “el sueño de cualquier niña”, sus labores eran duras, aseguró Britney Spears. Pero entre todas las dificultades nació el amor.

El incipiente romance nació durante una pijamada entre los miembros del elenco en dicho programa. Todos comenzaron a jugar ‘verdad o reto’ y alguien retó a Timberlake para besar a Spears. “Sonaba de fondo una canción de Janet Jackson mientras él se inclinaba y me besaba”, recordó la intérprete de Gimme More.

Después de esa noche, ambos generaron una conexión, pero siguieron su carrera por separado hasta que comenzaron a salir en 1999 cuando Spears tenía 17 y Timberlake 18. "Éramos como imanes”, describió aquella época en la que estaban enamorados. “Muy pronto me di cuenta de que estaba perdidamente enamorada de él”.

Britney Spears aseguró que durante toda su relación supo que Justin la engañó en repetidas ocasiones. También dijo que estaba tan “encaprichada y enamorada” que ni los titulares de la prensa que le “restregaban” este hecho pudieron hacer que terminara su relación.

Había rumores sobre él con varias bailarinas y groupies. Lo dejé pasar, pero estaba claro que se había acostado con otras. Era una de esas cosas que sabes pero no dices nada. -Reveló la cantante

En una revelación previa al lanzamiento de su libro la artista estadounidense dijo que había quedado embarazada del miembro de *NSYNC y que se sometió a un aborto porque Timberlake no quería ser papá. Ambos mantuvieron el tema en total secreto, inclusive de su familia.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Sólo que esto sería mucho antes de lo que había previsto”, escribió Spears sobre el embarazo en The Woman In Me.

La pareja terminó su relación en 2002 y fue gracias al lanzamiento del tema debut de Timberlake como solista que Spears recibió críticas por parte de los medios y la prensa al ser presuntamente ella quien provocó el rompimiento y le fuera infiel.

