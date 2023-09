Mamá de Britney Spears trabaja como maestra sustituta después de pelearse con su hija

Lynne Spears, la madre de Britney Spears , ha enfrentado tiempos difíciles tras otra disputa con su famosa hija. Según informes, la madre de 68 años se ha visto obligada a aceptar un trabajo a tiempo parcial como maestra sustituta en un intento por llegar a fin de mes, después de enfrentar dificultades financieras.

Lynne ha asumido varias suplencias en una escuela local para cubrir sus gastos económicos. Se especula que esta situación se desencadenó debido a la “relación complicada” entre Lynne y Britney, lo que ha tenido un impacto significativo en sus finanzas. Hasta el momento, estas afirmaciones no han sido confirmadas de manera independiente, y ni Lynne ni sus abogados han emitido comentarios al respecto.

Aunque Lynne se describe en su biografía de Instagram como una consultora independiente de Rodan and Fields, una empresa de cuidado de la piel, los informes de una fuente anónima reveló al Daily Mail , sugieren que este trabajo podría no ser suficiente para cubrir sus necesidades financieras. Según Indeed.com , esta posición podría generar ingresos anuales que oscilan entre los $18,000 y $110,000, lo que podría no ser suficiente en sus circunstancias actuales.

La madre de tres hijos, incluyendo a Britney Spears, Bryan y Jamie Lynn Spears , solía dirigir su propio preescolar y guardería cuando sus hijos eran pequeños. Sin embargo, en años recientes, no ha mencionado públicamente estar involucrada en la enseñanza.

La madre de Britney Spears buscó su ayuda financiera

Es relevante destacar que Lynne había buscado ayuda financiera de su hija Britney el año pasado, solicitando que cubriera los costos legales acumulados durante la tutela de Britney, que ascendían a más de 660,000 dólares. En respuesta, el abogado de Britney rechazó la solicitud, argumentando que no tenía base legal y destacando que su cliente había sido el sostén financiero de la familia durante años.

Por su parte, Britney Spears ha continuado con sus proyectos exitosos, incluyendo el lanzamiento de una nueva canción llamada “Mind Your Business”, la próxima publicación de sus esperadas memorias tituladas “The Woman in Me” y el relanzamiento de su película de 2002, “Crossroads”, en los cines.

