¿Britney Spears iba a protagonizar Diario de una Pasión? Esto reveló la cantante

Britney Spears habría interpretado a Allie Hamilton (Rachel McAdams) en la película Diario de una Pasión (The Notebook) junto a Ryan Gosling, según se reveló en el primer adelanto del nuevo libro de memorias The Woman in Me. La estrella pop de los noventas habló sobre su tutela, su carrera musical y su corta trayectoria como actriz.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El ‘preview’ del libro que estará disponible este próximo 24 de octubre y publicado a través de la revista People, contó cómo fue la experiencia de Britney frente a la pantalla grande, inicialmente con su participación en la película Crossroads de 2002.

“La experiencia no fue fácil para mí”, ya que, sin saberlo, optó por el papel. Spears aseguró que no tenía ningún problema con nadie involucrado dentro de la producción, sino con la concepción de su propio personaje, pues después de un tiempo “no sabía cómo salir” de él, dijo. “Realmente me convertí en esta otra persona”.

Lee también: Britney Spears esperaba un hijo de Justin Timberlake; esto fue lo que pasó entre ellos

Según contó Britney Spears, comenzó a caminar, comportarse y hablar de una manera diferente a la que acostumbraba. “Fui otra persona durante meses mientras filmaba Crossroads”, añadió.

La intérprete de Overprotected dijo que su participación como actriz en la película fue “el principio y el final de su carrera” en la actuación, por lo que sintió “aliviada”.

¿Britney Spears en El Diario de una Pasión?

La cantante de 41 años aseguró que fue candidata al papel de Allie junto a Ryan Gosling en el Diario de una Pasión (The Notebook). Se trata un de las novelas románticas más emblemáticas del cine. Escrita por Nicholas Sparks y publicada en 1996, narra la historia de amor entre Noah Calhoun y Allie Hamilton, dos jóvenes que se conocen en el verano de 1940 y se separan por las circunstancias de la vida. Rachel McAdams ganó el papel de Spears, pero el casting para la película se habría reducido solo para ellas dos.

Lee también: Claves para entender el divorcio de Britney Spears de Sam Asghari

“Aunque hubiera sido divertido volver a conectarme con Ryan Gosling después de nuestro tiempo en el Club de Mickey Mouse, me alegro de no haberlo hecho”, escribió Spears, según lo publicado en la revista People . “Si lo hubiera hecho, en lugar de trabajar en mi álbum In the Zone, habría estado actuando como una heredera de la década de 1940 día y noche”.

Con ello, Britney Spears prosiguió con su problema de actuación y dijo: “Me imagino que hay gente en el campo de la actuación que ha lidiado con algo así, donde tuvieron problemas para separarse de un personaje. Espero no volver a acercarme nunca más a ese riesgo laboral. Vivir de esa manera, siendo mitad uno mismo y mitad personaje ficticio, es un desastre. Después de un tiempo ya no sabes lo que es real”.

Lee también: Madre de Britney Spears tiene nuevo empleo luego de pelearse con la ‘Príncesa del Pop’

En su nuevo libro de memorias, la cantante también hablará de su escandalosa tutela legal. Spears cerró con ese capítulo en su vida cuando testificó en la corte en junio de 2021 y acusó a su padre y a otras personas relacionadas de una abuso y explotación constante.

“La tutela me despojó de mi condición de mujer, me convirtió en una niña. Me convertí más en una entidad que en una persona en el escenario. Siempre había sentido la música en mis huesos y en mi sangre; Me lo robaron”, dijo en el libro The Woman In Me.

Y continuó: “No había forma de comportarme como una adulta, ya que no me trataban como una adulta, así que retrocedía y actuaba como una niña pequeña; Pero luego mi yo adulto volvía a entrar, solo que mi mundo no me permitía ser un adulto”.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.