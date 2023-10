Britney Spears, sobre su libro ‘The Woman In Me': Mis memorias “no pretenden ofender a nadie”

The Woman In Me, el nuevo libro de memorias de Britney Spears, dio a conocer algunos de sus más escandalosos y controversiales temas en torno a la vida muy asediada estrella pop durante los últimos días. Pero Spears no parece estar muy contenta con la imagen y el tratamiento de estos temas a través de los medios de comunicación, según lo expresó en un nuevo comunicado publicado en sus redes sociales.

Hasta el momento se han difundido extractos del libro, algunos de ellos sobre su relación con Justin Timberlake, su efímera carrera como actriz y algunos otros detalles sobre su tutela. Sin embargo, la prensa no habría destacado cuál fue la verdadera intención de Britney Spears con este libro.

El propósito de mi libro no era ofender a nadie. Esa era yo entonces... ¡eso es el pasado! No me gustan los titulares que estoy leyendo... ¡eso es exactamente por lo que dejé el negocio hace cuatro años! -Dijo Spears en el comunicado.

“La mayor parte del libro es de hace 20 años... ¡He seguido adelante y es un hermoso borrón y cuenta nueva a partir de aquí! ¡Estoy aquí para establecerlo de esa manera para el resto de mi vida entera! De cualquier manera, ¡eso es lo último y la mi*rda pasa!”, aclaró.

Britney dijo que, aunque su intención nunca fue ofender a nadie, algunas personas podrían llegar a sentirse ofendidos por los acontecimientos planteados en The Woman In Me.

Por otro lado, también dejó en claro que este fue el “cierre” que necesitaba para comenzar un nuevo capítulo en su vida y para “un mejor futuro”. Spears añadió: "¡Espero poder iluminar a las personas que se sienten particularmente solas en la mayoría de los casos o heridas o incomprendidas!”.

Las últimas revelaciones del libro de memorias de Britney Spears ahondan sobre su relación con Colin Farell, actor con el que salió tras la disolución de su noviazgo con Timberlake. Según relató la autora de Circus para la revista Time , ella y Farrell pasaban la mayoría del tiempo en una constante disputa, mientras que estaban “uno encima del otro”, también forcejeaban tanto que parecía que estuvieran “en una pelea callejera”, según escribió Spears.

Otro de los extractos filtrados también habló sobre la verdadera intensión del video musical de Timberlake, Cry Me a River, donde presuntamente hizo alusión a su relación con Spears, lo que la hizo ver como ‘la infiel’ y la persona que “había roto el corazón del chico de oro de América”, según la prensa en 2002. El video perpetuó el rumor de que Spears había engañado a Timberlake.

El libro también ahondó sobre el aborto que tuvo con Timberlake. En una exclusiva para la revista People, se reveló que el cantante de NSYNC “no estaba contento con el embarazo” , pues no se sentía “preparado” para tener un bebé en ese punto de su vida, pues “eran demasiado jóvenes”. Por otro lado, Spears aseguró que si de ella dependiera “nunca” habría abortado, pero Justin estaba “seguro de que no quería ser padre”.

The Woman In Me estará disponible este próximo 24 de octubre.

