El videoclip de Justin Timberlake que tachó de infiel a Britney Spears tras su ruptura

Britney Spears habría sido ‘tachada’ de infiel después de la publicación del video musical de Cry Me a River de Justin Timberlake, en el que la actriz en pantalla engaña al cantante mientras éste “deambula triste bajo la lluvia”, según reflexionó Spears, de 41 años, sobre el video de 2002 en su nuevo libro de memorias The Woman In Me.

La estrella pop reveló en los primeros adelantos de su próximo libro que el video le trajo severas críticas, pues además de ser calificada por los medios de comunicación como una “ramer* que había roto el corazón del chico dorado de Estados Unidos”, nadie sabía lo que en realidad estaba sucediendo. “Estaba en coma en Louisiana y él estaba felizmente corriendo por todo Hollywood”, comentó Spears.

Spears y Timberlake (quien ahora tiene 42 años) salieron durante varios años antes de su separación en marzo de 2002. En una revelación para la revista People , la cantante de Circus dijo que el exmiembro de NSYNC* la incitó a abortar después de quedar embarazado durante su noviazgo.

“Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho antes de lo que había previsto... Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, contó Spears.

Justin Timberlake lanzó Cry Me a River en noviembre de ese mismo año como parte de su segundo sencillo perteneciente a su álbum debut Justified. De acuerdo con la misma publicación, el artista pop jamás reveló explícitamente que se trataba de Britney Spears, pero las referencias en el video “traerían claridad” y sería “explicativas”. “No tengo que decirlo”, dijo en ese momento.

La canción fue escrita por el mismo Justin después de que expusiera sus sentimientos por alrededor de dos horas, según su propio libro de memorias Hindsight, publicado en 2018. En sus palabras, el cantante de Mirrors dijo que el “despreció" y el “enojo” fueron la motivación para escribir Cry Me a River.

En The Woman In Me, Britney Spears contó que se enfrentó a una violenta reacción del público y la prensa después de que se hiciera pública su ruptura con el intérprete.

En una entrevista de 2003 con Diane Sawyer, la autora de Overprotected fue cuestionada sobre su relación. La entrevistadora llevó a Spears hasta las lágrimas. “Fue a la televisión y prácticamente dijo que le rompiste el corazón, que hiciste algo que le causó tanto dolor, tanto sufrimiento. ¿Qué le hiciste?”, dijo la periodista.

Timberlake se disculpó públicamente por su trato a Spears en febrero de 2021en una publicación de Instagram, misma que también dedicó a Janet Jackson. El artista se mostró “profundamente arrepentido” en los que sus acciones contribuyeron “al problema”.

Quiero disculparme específicamente con Britney Spears y Janet Jackson, ambas individualmente, porque me importan y respeto a estas mujeres y sé que fallé. Debido a mi ignorancia, no lo reconocí por todo lo que era mientras estaba sucediendo en mi propia vida, pero no quiero volver a beneficiarme de que otros sean arrastrados hacia abajo. -Dijo en la publicación.

The Woman In Me, el nuevo libro de Britney Spears, estará disponible este próximo 24 de octubre.

