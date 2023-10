Britney Spears revela que estuvo embarazada de Justin Timberlake, pero decidieron abortar

Britney Spears ha compartido un capítulo íntimo y emotivo de su vida en sus nuevas memorias tituladas “La mujer que hay en mí". En este relato revelador, la Princesa del Pop expone que estuvo embarazada de su entonces pareja, Justin Timberlake, pero que tomaron la difícil decisión de interrumpir el embarazo.

Spears, que actualmente tiene 41 años, describe en sus memorias este período de su vida como una “sorpresa” pero no una “tragedia”. La cantante expresó su amor por Justin Timberlake y la esperanza de formar una familia juntos, aunque en un momento mucho antes de lo planeado.

En un extracto publicado por People , se relata que la reacción de Justin Timberlake fue completamente distinta. Spears revela que Timberlake no estaba contento con la noticia del embarazo y expresó que no estaban preparados para ser padres, argumentando que eran demasiado jóvenes. La cantante admite que aceptó no tener el bebé, aunque duda si esa fue la decisión correcta. Según Britney, si hubiera dependido únicamente de ella, habría optado por continuar con el embarazo, pero Timberlake estaba seguro de que no quería ser padre en ese momento.

Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos. Esto sería mucho antes de lo que había previsto... Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes -relata Spears

Justin estaba preocupado por lo que Britney pudiera contar

Antes del lanzamiento de sus memorias, fuentes cercanas a la pareja dijeron a Page Six que Timberlake se encontraba preocupado por lo que Spears revelaría sobre su relación. Sin embargo, se enfatizó que esta revelación no tenía como objetivo perjudicar a nadie en particular.

Britney Spears y Justin Timberlake , quienes comenzaron a salir en 1999 cuando eran adolescentes, tuvieron una ruptura muy mediática en 2002. En aquel momento, Timberlake insinuó públicamente que Spears lo había engañado, aunque ella no confirmó ni negó la acusación. El documental del New York Times de 2021, “Framing Britney Spears”, examinó estas acusaciones y cuestionó el trato de los medios hacia la superestrella de la música, lo que finalmente llevó a una disculpa tardía por parte de Timberlake hacia su antiguo amor.

Desde entonces, Justin Timberlake ha expresado públicamente su apoyo a Britney Spears, especialmente después de que ella hablara en audiencia pública sobre su tutela de 13 años, que finalmente fue revocada . Timberlake se unió al coro de voces que pedían justicia para Spears y el fin de la tutela, enfatizando que independientemente de su pasado, lo que le estaba ocurriendo a la cantante no estaba bien.

