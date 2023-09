Así suena Better Place, la nueva canción de NSYNC después de 20 años de descanso

*NSYNC regresa después de dos décadas con su nuevo sencillo ‘Better Place', tema que forma parte del nuevo tráiler de la película Trolls Band Toghether. La agrupación pop estadounidense compartió un extracto del track a través de sus canales oficiales y estará disponible y completa a partir del 29 de septiembre.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

El anuncio sobre este lanzamiento se produjo horas después de que la banda se reuniera el pasado martes durante la ceremonia de premiación de los MTV VMAs 2023, donde entregaron el premio al mejor video pop e intercambiaron sus friendship bracelets con Taylor Swift.

Justin Timberlake, Chris Kirkpatrick, JC Chasez, Joey Fatone y Lance Bass promocionaron el lanzamiento de Better Place a través de sus redes sociales, donde realizaron un pequeño lypsinc al estilo TikTok de una de las escenas de la serie Friends.

En el vídeo se muestra a la banda delante de una pantalla azul mientras hacen playback de una escena en la que los personajes de Matt LeBlanc, Joey Tribbiani, y Jennifer Aniston, Rachel Green, mantienen una conversación. El audio proviene del episodio de la quinta temporada The One With all the Resolutions, emitido por primera vez en 1999.

Timberlake de 42 años, Fatone de 46 años, Kirkpatrick de 51 años, Chasez de 47 y Bass, de 44 años intercambiaron líneas mientras los fanáticos especulaban sobre un posible lanzamiento.

Lee también: Esta es la historia de las hermanas Villarreal y cómo crearon la banda The Warning

De acuerdo con la revista People, los fanáticos de *NSYNC comenzaron a especular sobre la publicación de esta canción después de aparecer en una de las grandes pantallas de Nueva York para la promoción de Trolls Band Together .

Lee también: ¿Quién es Travis Kelce, jugador de la NFL que sería el nuevo novio de Taylor Swift?

Trolls Band Together es la tercera película de la franquicia Trolls, que cuenta con las actuaciones estelares de Timberlake como Branch y Anna Kendrick como Queen Poppy. Timberlake también grabó el tema Can’t Stop the Feeling para la primera película y The Other Side para su secuela, Trolls World Tour.

Better Place sería la primera canción de *NSYNC desde 2002. Anteriormente, los intérpretes de ‘Bye Bye Bye’ se reunieron en los MTV Video Music Awards en 2003 y en 2018. Posteriormente se reunieron para la ceremonia de entrega de su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Pero en esta ocasión, *NSYNC dio lugar a otro encuentro y nueva música.

La nueva película de Trolls Band Together se estrenará en cines el próximo 17 de noviembre.

Escucha el nuevo adelanto de Better Place de *NSYNC

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.