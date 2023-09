¿Taylor Swift tiene un nuevo novio? Esto es lo que sabemos al respecto

Taylor Swift , parece haber encontrado el amor nuevamente, y esta vez, los reflectores están puestos en Travis Kelce, la estrella de la NFL. Según informes recientes, Taylor y Travis han estado saliendo de manera discreta durante varias semanas. La noticia se dio a conocer después de que Travis Kelce intentó, aparentemente sin éxito, darle su número de teléfono a Swift durante uno de sus conciertos del Eras Tour.

Una fuente no identificada reveló al medio de comunicación The Messenger : “Taylor y Travis han estado saliendo tranquilamente. Ella lo vio cuando estaba en Nueva York hace unas semanas”. A pesar de los crecientes rumores, los representantes de los artistas, ambos de 33 años, aún no han respondido oficialmente a las especulaciones.

¿Por qué surgieron los rumores?

Aunque ni Taylor Swift ni Travis Kelce han abordado directamente los rumores de romance, Kelce confirmó en un episodio reciente de su podcast “New Heights”, que estuvo en Nueva York a finales de agosto. Cuando su hermano Jason Kelce le preguntó sobre su semana libre y su paradero, Travis intentó mantener la discreción pero finalmente admitió que había “desaparecido” y que “estaba en Nueva York”. Esta declaración no hizo más que alimentar las especulaciones sobre su relación con Swift. En otro momento del episodio, Travis fue cuestionado sobre lo que pensaba Taylor Swift de su nuevo aspecto con bigote, a lo que respondió evasivamente, provocando aún más el interés de los fanáticos y los medios.

Este inusual romance se remonta a un gesto de Travis Kelce antes de un concierto de Taylor Swift en Kansas City. El jugador de fútbol tenía la intención de regalarle un brazalete de la amistad con su número de teléfono . Sin embargo, en ese momento, Taylor no pudo recibirlo, lo que causó decepción en Kelce, quien expresó en su podcast que se sintió “dolido” por no haber podido entregarle el regalo personalmente.

Antes de los rumores de su romance con Travis Kelce, Taylor Swift fue vinculada sentimentalmente con Matty Healy de la banda The 1975, después de su separación de Joe Alwyn. La relación de Swift y el actor Joe Alwyn duró seis años antes de finalizar a principios de 2023. Por su parte, Travis Kelce recientemente salió de una relación a largo plazo con la modelo Kayla Nicole, con quien mantuvo una relación intermitente durante cinco años.

