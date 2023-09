The Warning: Conoce la historia de las hermanas Villarreal y su triunfo en los MTV VMAs 2023

El poder latino se hizo presente en la última entrega de los premios MTV Awards 2023 con The Warning, un power trío de rock alternativo que conquistó el escenario de la ceremonia.

Las hermanas Villarreal, mejor conocidas como The Warning, ofrecieron una actuación enérgica donde presentaron su más reciente sencillo ‘More’ y el tema ‘Evolve', perteneciente a su último álbum de larga duración ‘Error’ (2022).

Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Vélez han abierto conciertos de Muse y Guns N’ Roses y participaron en Blacklist, tributo del 30 aniversario del álbum de Metallica conocido como Black Album, con un cover de ‘Enter Sandman'.

¿Quiénes son The Warning?

The Warning nace en Monterrey, Nuevo León, México, de la pasión por la música de Daniela “Dany” (voz, guitarras), Paulina “Pau” (batería, voz) y Alejandra “Ale” Villarreal (bajo, coros). Las tres hermanas empezaron a tocar desde pequeñas y pronto demostraron su habilidad para la composición de canciones con riffs pegadizos, ritmos dinámicos y voces poderosas.

Las hermanas Villarreal posee una discografía independiente, entre la que destacan producciones como Escape the Mind EP (2015), XXI Century Blood (2017) y Queen of the Murder Scene (2018).

Su salto a la fama se produjo cuando subieron a YouTube la interpretación del tema Enter Sandman de Metallica, que se hizo viral debido a su corta edad y le abrió las puertas a una carrera profesional.

En 2021, firmaron con LAVA Records y lanzaron su primer single bajo este sello, ‘CHOKE', que fue un éxito rotundo con más de 9,2 millones de reproducciones en YouTube y Spotify. A este le siguieron otros cinco singles y una colaboración con Alessia Cara para el álbum tributo a Metallica The Metallica Blacklist. Su tercer álbum de estudio, ‘ERROR', salió al mercado el 24 de junio de 2022 y se convirtió en uno de los más vendidos del año.

The Warning no solo triunfa en el estudio, sino también en el escenario. Han ofrecido más de 100 conciertos en América y han visitado Europa, además de abiertos conciertos para bandas de renombre mundial.

“The Warning infunden a la música rock una muy necesaria inyección de adrenalina”, según describieron en su página oficial.

