KNOTFEST 2025: El regreso más brutal ya tiene cartel, fecha y precio

KNOTFEST 2025 , uno de los festivales de metal más importantes del mundo, confirmó su regreso a México este año luego de seis años de ausencia. Con una nueva visión y un enfoque renovado en calidad, producción y seguridad, promete recuperar su lugar como uno de los imperdibles para los fans del rock pesado y metal en el país.

El anuncio del cartel ha causado emoción entre los amantes del rock y el metal, quienes esperaban desde hace tiempo la reactivación del festival. MusicVibe Rock, empresa que ha traído a México a Slipknot, TOOL, Bring Me The Horizon y Dream Theater, será la encargada de organizar esta nueva edición, luego del éxito en KNOTFEST Chile en noviembre de 2024.

Cartel del KNOTFETS 2025

Entre los artistas más esperados de esta edición destaca Marilyn Manson, quien volverá a Ciudad de México tras siete años, y Falling in Reverse, liderados por Ronnie Radke, listos para encender el escenario. Además de las bandas Shinedown, Slaughter To Prevail, Hanabie, While She Sleeps y Fit For An Autopsy.

Con la edición, KNOTFEST 2025, el festival reafirma su compromiso de destacar tanto a leyendas del metal como a nuevas generaciones de talento.

Precios y venta de boletos del KNOTFEST 2025

La venta de entradas comenzará el jueves 3 de julio a través de FunTicket (web) y taquilla física en Forum Buenavista:

General: $2,300 MXN

General + Conecta Ride (transporte incluido): $2,600 MXN

VIP: $3,800 MXN

VIP + Conecta Ride: $4,100 MXN

Terraza Knot (zona premium): $12,000 MXN



Con una gran selección de bandas, KNOTFEST 2025 promete ser el festival más brutal del año en la explanada del Estadio Azteca el próximo 6 de diciembre.

