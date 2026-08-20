Naasón Joaquín, la influencia de La Luz del Mundo en la política mexicana y su presencia en Morena

Naasón Joaquín García cumple una condena de 16 años en Estados Unidos por delitos sexuales; además, enfrenta nuevos cargos relacionados con tráfico y explotación sexual infantil.

Emanuel Reyes Carmona, Martí Batres y Hamlet García Almaguer son señalados por sus vínculos, acercamientos o posturas públicas relacionadas con el líder de La Luz del Mundo.

El peso electoral de los feligreses y los recursos provenientes de los diezmos son señalados como factores que han permitido a integrantes de la iglesia mantener presencia e influencia en espacios políticos.