Alejandro Armenta Mier cuenta con una red de bots que así operaría para promoverlo

Esta pieza de la Unidad de Investigación de Azteca Noticias junto con Ricardo Raphael se revela la operación de perfiles falsos y bots en redes sociales para promover al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier y también para atacar a quienes lo critican.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

En este material de Azteca Noticias te documentamos la forma en la que operarían estas cuentas, cómo se apoyan en herramientas de inteligencia artificial para generar los mensajes y la creación masiva de perfiles, así como una estructura de trabajo dedicada a intervenir publicaciones relacionadas con el gobernador.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.