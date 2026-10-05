¿Quién es Mario Mabarak, el empresario señalado como nuevo operador de Andy López Beltrán?

Claudio Ochoa Huerta identifica a Mario Mabarak Paniagua como el “nuevo Amílcar” de Andy López Beltrán y afirma que tendría acceso a dos aviones utilizados por el hijo del expresidente; el señalamiento proviene de su columna y no ha sido acreditado como un hecho por una autoridad.

La columna también relaciona el crecimiento empresarial de Mabarak con contratos de medicamentos en Michoacán, Oaxaca y el Estado de México, además de mencionar presuntos incumplimientos y fallas en algunos contratos.

El señalamiento ocurre después de que investigaciones periodísticas documentaran contratos por más de 490 millones de pesos para Romedic, empresa vinculada a Amílcar Olán, entre 2020 y 2022.