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¿Quién es Mario Mabarak, el empresario señalado como nuevo operador de Andy López Beltrán?

¿Adiós Amílcar Olán? El periodista Claudio Ochoa señaló a Mario Mabarak Paniagua como un presunto nuevo operador de Andy López Beltrán; mencionó aviones privados, contratos de medicamentos y posibles incumplimientos empresariales.

Por: Ximena Ochoa

Claudio Ochoa Huerta identifica a Mario Mabarak Paniagua como el “nuevo Amílcar” de Andy López Beltrán y afirma que tendría acceso a dos aviones utilizados por el hijo del expresidente; el señalamiento proviene de su columna y no ha sido acreditado como un hecho por una autoridad.

La columna también relaciona el crecimiento empresarial de Mabarak con contratos de medicamentos en Michoacán, Oaxaca y el Estado de México, además de mencionar presuntos incumplimientos y fallas en algunos contratos.

El señalamiento ocurre después de que investigaciones periodísticas documentaran contratos por más de 490 millones de pesos para Romedic, empresa vinculada a Amílcar Olán, entre 2020 y 2022.

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