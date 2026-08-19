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INE y PRI chocan por la censura a la palabra “narcopartido” contra Morena

La confrontación entre el PRI y el INE escaló al ámbito internacional luego de la denuncia en EUA a los consejeros que ordenaron retirar publicaciones donde Morena era llamado “narcopartido”.

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Por: Ximena Ochoa

El INE ordenó retirar nueve publicaciones del PRI y Alejandro Moreno en las que se utilizaban expresiones como “narcopartido” y “narcogobierno” contra Morena; el PRI calificó la medida como censura.

Alejandro Moreno llevó el conflicto a Estados Unidos y denunció ante el Departamento de Estado a Arturo Castillo, Rita Bell López y Frida Denisse Gómez, integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

El INE defendió la independencia de sus consejeros, mientras el PRI sostiene que se vulneró su libertad de expresión.

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