INE y PRI chocan por la censura a la palabra “narcopartido” contra Morena

El INE ordenó retirar nueve publicaciones del PRI y Alejandro Moreno en las que se utilizaban expresiones como “narcopartido” y “narcogobierno” contra Morena; el PRI calificó la medida como censura.

Alejandro Moreno llevó el conflicto a Estados Unidos y denunció ante el Departamento de Estado a Arturo Castillo, Rita Bell López y Frida Denisse Gómez, integrantes de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.

El INE defendió la independencia de sus consejeros, mientras el PRI sostiene que se vulneró su libertad de expresión.