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/Política/Video

El clan Olán: contratos millonarios y vínculos con Andy y Bobby López

Amílcar y Luis Alberto Olán Paricio aparecen vinculados a negocios y contratos millonarios durante el gobierno de López Obrador, además de ser señalados en investigaciones y audio

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Por: Ximena Ochoa

Amílcar Olán ha sido señalado como cercano a Andy y Gonzalo López Beltrán y aparece relacionado con empresas que obtuvieron contratos millonarios durante el sexenio de AMLO.

Entre los negocios señalados están contratos de medicamentos, renta de inmuebles e importaciones de combustible, incluyendo operaciones de Portaselis Gas and Oil por millones de dólares.

Audios difundidos han generado cuestionamientos adicionales sobre el clan Olán: uno relaciona a Amílcar con negocios de balasto para obras ferroviarias y otro muestra a Luis Alberto presumiendo una supuesta relación con un líder del CJNG.

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