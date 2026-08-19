El clan Olán: contratos millonarios y vínculos con Andy y Bobby López

Amílcar Olán ha sido señalado como cercano a Andy y Gonzalo López Beltrán y aparece relacionado con empresas que obtuvieron contratos millonarios durante el sexenio de AMLO.
Entre los negocios señalados están contratos de medicamentos, renta de inmuebles e importaciones de combustible, incluyendo operaciones de Portaselis Gas and Oil por millones de dólares.
Audios difundidos han generado cuestionamientos adicionales sobre el clan Olán: uno relaciona a Amílcar con negocios de balasto para obras ferroviarias y otro muestra a Luis Alberto presumiendo una supuesta relación con un líder del CJNG.