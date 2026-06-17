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/Política/Video

México necesita partidos que tengan como propósito servir a la ciudadanía: Senador Luis Armando Melgar

Rumbo a las elecciones de 2027, el senador Luis Armando Melgar aseguró que el país necesita partidos sin “narcopolíticos” y que estén a favor de su población.

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Por: Adriana Pacheco