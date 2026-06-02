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/Política/Video

¡TE VOY A MATAR! Funcionario de Morena en Hidalgo amenaza de muerte a un joven; video

El funcionario morenista Donato Ramírez Olvera, síndico procurador de Singuilucan, Hidalgo fue exhibido en redes sociales por abuso de poder.

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Por: Adriana Juárez Miranda