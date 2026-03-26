Senado avala Plan B de la Reforma Electoral sin Revocación de Mandato; pasa a Diputados

El Senado de la República avaló con modificaciones la Reforma Electoral impulsada por el Gobierno Federal, conocida como “Plan B”, en una sesión que se extendió por más de seis horas y evidenció tensiones al interior de la coalición oficialista.

El cambio más relevante fue la eliminación de las disposiciones sobre la revocación de mandato, lo que impide adelantar este mecanismo a 2027.

Con 87 votos a favor y 41 en contra, la mayoría calificada se alcanzó gracias al respaldo del Partido del Trabajo (PT), que condicionó su apoyo a retirar el apartado relacionado con el artículo 35 constitucional. Tras la aprobación en lo general, la minuta fue enviada a la Cámara de Diputados poco después de la medianoche.

✅ Con 87 votos a favor y 41 en contra, se aprueba en lo particular y los artículos reservados, con las modificaciones aceptadas al dictamen por el que se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reducción de privilegios. — Senado de México (@senadomexicano) March 26, 2026

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Reforma electoral: ¿Qué cambios se aprobaron en el Senado?

El dictamen aprobado contempla modificaciones a tres artículos constitucionales, enfocadas principalmente en medidas de austeridad en el sistema político-electoral. Entre ellas destacan:



Reducción de presupuestos de congresos estatales y del Senado

de congresos estatales y del Senado Ajustes salariales a consejeros y magistrados electorales

electorales Recortes en remuneraciones de funcionarios del sistema electoral

PT frena Revocación de Mandato y reconfigura el “Plan B”

La intervención del dirigente del PT, Alberto Anaya, fue determinante. Aunque su partido votó a favor en lo general, presentó una reserva —impulsada por la senadora Lizeth Sánchez— para eliminar cualquier cambio al artículo 35.

Oposición en el Senado rechaza el Plan B de la Reforma Electoral

Anaya dejó claro que el respaldo del PT dependía de mantener intacto el modelo actual de revocación, que establece su realización en el cuarto año de gobierno. La reserva fue la única de 18 propuestas que prosperó.

Diputados reciben el dictamen: fechas clave para su discusión

Horas después, la Cámara de Diputados recibió el proyecto y lo turnó a comisiones para su análisis. El coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, adelantó que el dictamen podría votarse en comisiones el 7 de abril y discutirse en el pleno al día siguiente.

Proponen reforma para castigar la "narcopolítica" y anular elecciones vinculadas al crimen organizado La senadora del PAN, Lilly Téllez, propone cambios a la Constitución para castigar la infiltración criminal, prohibir el uso de programas sociales y agilizar investigaciones de la Fiscalía. 25 marzo, 2026

Monreal reconoció que el resultado no corresponde completamente a la propuesta original del Ejecutivo, que incluía cuatro artículos. “No es lo deseable, pero es lo posible”, afirmó, al tiempo que llamó a mantener la unidad de la coalición rumbo a los procesos electorales de 2027 y 2030.

El proceso legislativo continúa, mientras el llamado “Plan B” llega a su fase decisiva en la Cámara de Diputados, donde se definirá su aprobación final o posibles nuevos ajustes.

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