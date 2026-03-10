Diputados definen terna para el nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación; estos son los perfiles

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados definió este martes 10 de marzo la terna de aspirantes que competirán por la titularidad del órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales.

Los perfiles seleccionados son:



Aureliano Hernández Palacios Cardel

Elizabeth Barba Villafán

Luis Miguel Martínez Anzures

Cámara de Diputados deja fuera al actual auditor de la ASF

La decisión dejó fuera al actual auditor superior, David Colmenares Páramo, quien no fue incluido en la lista final de candidatos para encabezar la institución durante los próximos ocho años.

¿Quiénes integran la terna para encabezar la Auditoría Superior de la Federación?

Aureliano Hernández Palacios Cardel

Economista y actual Auditor Especial del Gasto Federalizado dentro de la ASF. Asumió ese cargo el 25 de octubre de 2025 tras ser designado por el propio David Colmenares.

Hernández Palacios cuenta con experiencia en la revisión del uso de recursos transferidos a estados y municipios. Además, proviene de una familia con trayectoria en el ámbito público: es nieto de Aureliano Hernández Palacios, quien fue rector de la Universidad Veracruzana y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Veracruz.

Elizabeth Barba Villafán

Contadora pública egresada del Instituto Politécnico Nacional (INP) y abogada por la Universidad Mexicana. A lo largo de su carrera ha trabajado en distintas instituciones del gobierno federal.

Entre los organismos donde ha colaborado se encuentran la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Procuraduría General de la República.

Luis Miguel Martínez Anzures

Licenciado en Contaduría Pública y Auditoría por la Universidad Autónoma de Nuevo León. También cuenta con una maestría en Ciencia Política y un doctorado en Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México.

En su trayectoria profesional ha ocupado cargos administrativos y de fiscalización dentro del sector público. Fue director de Administración y Finanzas en el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), vocal ejecutivo de la Comisión Liquidadora-Integradora de Cuencas Hidrológicas como Papaloapan, Grijalva, Fuerte y Pánuco, además de desempeñarse como director adjunto en Nacional Financiera y contralor interno en la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Actualmente se desempeña como presidente del Instituto Nacional de Administración Pública.

¿Qué sigue en la Cámara de Dipuados?

Los tres aspirantes serán evaluados por el pleno de la Cámara de Diputados, integrado por 500 legisladores, quienes deberán votar para designar a la persona queAdvierten caso de desfalcó en perfil de Mijangos Borja, aspirante a titular de la ASF del país.

La designación del nuevo titular de la ASF es considerada clave, ya que esta institución es responsable de revisar el gasto federal, detectar irregularidades y presentar observaciones sobre el manejo de recursos públicos en dependencias, estados y municipios.

