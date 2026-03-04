Advierten caso de desfalcó en perfil de Mijangos Borja, aspirante a titular de la ASF

La senadora por Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, advirtió a la Cámara de Diputados sobre la inscripción de María de la Luz Mijangos Borja, actual titular de Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, como aspirante nueva titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Desde la tribuna del Senado, la legisladora dijo que no solo se deben revisar trayectorias curriculares, sino también valorar la congruencia en el ejercicio del servicio público, particularmente en casos emblemáticos de corrupción.

“En el servicio público hay una regla básica: la congruencia no se presume, se prueba. Porque cualquiera puede hablar de imparcialidad; lo verdaderamente difícil es sostenerla cuando el poder y el dinero presionan”, expresó.

Luz Mijangos vinculada a caso de delfalco en Aguascalientes

María de la Luz Mijangos Borja fue designada por el entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero, pero Ruvalcaba indicó que está vinculada con el caso del contrato de Asociación Público Privada firmado en 2019 por el municipio de Aguascalientes con la empresa Next Energy para la construcción de un parque fotovoltaico, proyecto que derivó en un desfalco por 28 mil millones de pesos, deuda que deberá cubrir el ayuntamiento hasta 2050.

En 2022, explicó, distintos actores políticos presentaron denuncias ante la FGR por ese caso; sin embargo, durante años no hubo avances públicos en las investigaciones.

De acuerdo con su pronunciamiento, en 2025, un día antes de la renuncia de Gertz Manero, la Fiscalía Anticorrupción se declaró incompetente y remitió el expediente a la Fiscalía estatal de Aguascalientes. “Después de años de silencio, decidieron apartarse. Eso no es imparcialidad. No es autonomía. Es incongruencia”, reprochó.

Ruvalcaba subrayó que, aunque el dueño de Next Energy se encuentra presuntamente detenido, los funcionarios públicos señalados continúan en libertad, lo que —dijo— deja abierta la percepción de impunidad.

En ese contexto, llamó a la Cámara de Diputados a valorar con rigor el perfil de Mijangos Borja como candidata a encabezar la ASF, órgano responsable de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales.

“Si la Cámara de Diputados está valorando a María de la Luz Mijangos Borja en el proceso de designación de la Auditoría Superior de la Federación, debe entender lo que eso significa”, advirtió. “La Auditoría Superior fiscaliza el dinero del pueblo. No puede quedar en manos de quien no sostuvo la coherencia ni congruencia entre lo que prometió y lo que hizo”.

Finalmente, la legisladora insistió en que la ASF requiere un perfil con independencia y honestidad probadas, y alertó que la confianza ciudadana se erosiona cuando las instituciones no garantizan consistencia entre discurso y actuación.

