Senador Waldo Fernández busca reparación del daño por acusación de Karina Barrón

Después de que la secretaria de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, Karina Barrón, fuera vinculada a proceso por los delitos de extorsión y falsedad en declaraciones tras una denuncia inventada de abuso, el senador Waldo Fernández González señaló que busca que se repare el daño.

Luego de una audiencia de casi siete horas, la secretaria Karina fue vinculada a proceso, junto a otras dos personas, por presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones, después de una denuncia presentada por el senador.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Waldo Fernández pide disculpa pública y se repare el daño

Al salir del Cereso de Cadereyta, el senador mencionó que el próximo 26 de marzo se realizará una audiencia en la que podría concretarse un acuerdo reparatorio y hasta entonces las tres personas permanecerán bajo medida cautelar de prisión preventiva.

El legislador señaló que "no tiene el ánimo para que estas personas se queden en la cárcel", pues ya quedó muy claro que su nombre está limpio y se pudo acreditar lo que sucedió, por lo que dejará en manos de sus abogados el buscar el acuerdo reparatorio.

¿Cómo será el acuerdo reparatorio?

De acuerdo con Waldo Fernández González, las tres personas involucradas se tienen que disculpar y reparar el daño, debido al delito que le quisieron imputar. Respecto a las medidas que se pudieran tomar recalcó que en un primer momento no se trata de un asunto patrimonial, pero en caso de serlo se donará el dinero a alguna fundación a favor de las mujeres. En caso de no estar en condiciones, la cantidad será simbólica.

Detención de Karina Barrón

Karina Barrón fue detenida el domingo 1 de marzo tras la denuncia del senador ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los delitos de extorsión y falsedad de declaraciones ante una autoridad.