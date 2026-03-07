Karina Barrón, funcionaria de Monterrey, responde acusaciones y deslinda su cargo público

La política mexicana Karina Barrón volvió al centro de la discusión pública luego de su detención relacionada con acusaciones de extorsión y falsedad en declaraciones, en un caso que involucra al senador Waldo Fernández González. El episodio provocó reacciones en el ámbito político de Nuevo León y abrió una investigación por parte de autoridades federales.

Tras la polémica, Karina Barrón difundió un comunicado público para explicar su postura. En el mensaje ofreció disculpas a las personas afectadas y aseguró que enfrentará el proceso legal correspondiente mientras insiste en que su labor como funcionaria pública no tiene relación con el incidente.

¿Qué pasó exactamente?

La controversia surgió después de que autoridades federales actuaran ante una denuncia vinculada con el senador Waldo Fernández. El caso derivó en la detención de Karina Barrón, lo que generó atención mediática y debate político en Nuevo León.

En su mensaje público, la funcionaria reconoció el impacto del episodio.

Reconozco que lo ocurrido ha generado consecuencias que han impactado tanto en el ámbito personal como en el público, particularmente en relación con el ciudadano Waldo Fernández González y su entorno, señaló en su comunicado.

Deslinda su labor como funcionaria pública

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento de Karina Barrón fue separar el incidente de su trabajo en el gobierno municipal. La funcionaria insistió en que su posición no influyó en los hechos investigados.

La función pública en la que me he venido desempeñando no tiene relación alguna con lo ocurrido. No ejercí ningún tipo de solicitud, favor o presión hacia instituciones o autoridades, afirmó.

También expresó confianza en que el proceso legal permitirá esclarecer lo sucedido.

¿Quién es Karina Barrón?

Karina Marlen Barrón Perales nació el 3 de septiembre de 1979 en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Tiene 46 años y desarrolló la mayor parte de su carrera política en el estado de Nuevo León.

Es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad de Monterrey. También cursó programas de formación en el Tecnológico de Monterrey y en la Universidad EAFIT de Colombia. A lo largo de su carrera estuvo en el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Trayectoria profesional

Comenzó en el año 2000 dentro de la Secretaría de Desarrollo Social de Monterrey. Posteriormente ocupó diversos cargos en el Ayuntamiento, entre ellos directora de Modernización y Proyectos y secretaria de Servicios Públicos entre 2012 y 2014.

También fue diputada local en el Congreso de Nuevo León en dos periodos, de 2015 a 2018 y de 2018 a 2021. En el primer periodo presidió la Mesa Directiva y en el segundo encabezó la Comisión para la Igualdad de Género, además de participar en temas de medio ambiente, salud y desarrollo urbano.

Cargo actual

Entre 2021 y 2024, Karina Barrón fue diputada federal por el PRI en el distrito 10 de Nuevo León. En 2024 buscó un escaño en el Senado, aunque no logró ganar la elección.

Actualmente se desempeña como secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento de Monterrey, donde impulsa programas de bienestar social y apoyo a grupos vulnerables.

Mientras avanza la investigación, la funcionaria reiteró su postura:

Estoy convencida de que una situación no define a una persona, sino el conjunto de actos que realiza a lo largo de su vida.