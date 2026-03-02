Gobierno de Monterrey precisa que información desvincula arresto de Karina Barrón con su cargo; pide evitar especulaciones

Karina Barrón Perales, integrante de la administración municipal, fue detenida por autoridades federales, según informó este 1 de marzo el Gobierno de Monterrey a través de un comunicado oficial.

La autoridad local precisó que, hasta el momento, no cuenta con detalles sobre los motivos que originaron la acción en su contra en el estado de Nuevo León.

En el documento que se difundió en redes sociales, el municipio señaló que tuvo conocimiento de la detención y que la información extraoficial disponible indica que el asunto sería ajeno a la administración pública local; no obstante, aclaró que aún no existe una comunicación formal que confirme las causas específicas del procedimiento.

¿Qué informó el Gobierno de Monterrey sobre la detención?

El gobierno municipal reiteró su respeto absoluto al Estado de derecho y a las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia en México. En ese sentido, subrayó que confía en que las autoridades competentes realizarán las investigaciones correspondientes con apego a la legalidad.

Asimismo, enfatizó la importancia de que el proceso se desarrolle bajo los principios del debido proceso, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la presunción de inocencia. La administración local indicó que permanecerá atenta a la información oficial que emitan las instancias federales.

El comunicado también establece que el municipio será respetuoso del desarrollo de los procedimientos jurídicos en curso y que esperará los resultados de las investigaciones antes de emitir cualquier valoración adicional sobre el caso.

Detenida Karina Barrón, funcionaria de Monterrey

Llamado a la prudencia y a evitar especulaciones

Finalmente, en su posicionamiento, el gobierno local hizo un llamado a la ciudadanía y a los actores públicos a conducirse con responsabilidad en el manejo de la información. Pidió evitar especulaciones que puedan interferir en los procesos legales o generar desinformación.

Hasta ahora, no se han dado a conocer más detalles desde el ámbito municipal, por lo que cualquier actualización dependerá de los comunicados oficiales que emitan las autoridades correspondientes.

