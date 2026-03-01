Inician las precampañas en Coahuila; así se renovará el Congreso local en las Elecciones 2026

El proceso electoral local 2026 ya comenzó en Coahuila y con él arrancó una etapa clave: las precampañas para renovar el Congreso estatal.

Desde el 1 y hasta el 20 de marzo, los partidos políticos podrán realizar actividades internas para definir a sus candidaturas a diputaciones locales, de cara a la jornada del 7 de junio.

El calendario fue aprobado por el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), en coordinación con el Instituto Nacional Electoral (INE), lo que da certeza sobre las fechas y reglas del proceso.

¿Qué se elige en Coahuila el 7 de junio de 2026?

En esta elección estarán en juego 25 curules del Congreso local:



16 diputaciones de mayoría relativa (quien obtenga más votos en cada distrito gana)

(quien obtenga más votos en cada distrito gana) Nueve diputaciones de representación proporcional (asignadas según el porcentaje de votación estatal)

Es importante subrayar que en 2026 no se renovarán ni la gubernatura ni los ayuntamientos. La contienda se centra exclusivamente en la integración del Poder Legislativo estatal, que será responsable de aprobar leyes, presupuestos y reformas clave para los próximos años.

Inicio de las campañas en Coahuila

Las campañas constitucionales —es decir, cuando las candidaturas ya estén oficialmente registradas— se realizarán del 5 de mayo al 3 de junio.

Coaliciones en Coahuila 2026: ¿Quién compite y cómo?

El IEC avaló dos alianzas que concentrarán buena parte de la competencia distrital:



Morena y el Partido del Trabajo bajo el nombre Sigamos haciendo historia en Coahuila

bajo el nombre PRI y Unidad Democrática de Coahuila con la Alianza Ciudadana por la Seguridad

Estas coaliciones definirán candidaturas comunes en diversos distritos, lo que impacta directamente en la estrategia territorial y en la distribución del voto.

Además, simpatizantes de Movimiento Ciudadano impulsan perfiles propios, como el de Jaime Cleofas Martínez Veloz en el Distrito 11 de Torreón, lo que anticipa competencia en zonas clave como La Laguna.

Licencias y movimientos políticos

El arranque de las precampañas ya generó ajustes en Cabildos y espacios legislativos. En municipios como Saltillo, Monclova y Torreón, síndicas y regidores solicitaron licencia para participar en actividades políticas. También hubo movimientos en el ámbito federal, con solicitudes de separación del cargo para contender o respaldar proyectos locales.

En el Congreso estatal, la Comisión de Gobernación deberá dictaminar las suplencias derivadas de estas licencias, garantizando que los órganos legislativos mantengan quórum y funcionamiento.

En términos prácticos, lo que está en juego es la correlación de fuerzas en el próximo Congreso de Coahuila. La configuración final determinará la viabilidad de reformas, el control de comisiones y la negociación política durante la segunda mitad del sexenio estatal.

